Зоопарк правителя ацтеков: новое исследование раскрыло прошлое Теночтитлана (фото)

Новое исследование привлекло внимание к тому, какую роль играли животные в церемониальной и городской жизни древнего Теночтитлана. Город, который стоял на поднятом острове в озере Тескоко, был политическим и религиозным центром цивилизации ацтеков.

Ученые изучили останки животных, найденные в ритуальных жертвоприношениях, связанных с главным храмовым комплексом, посвященным богам войны и дождя. Анализ сосредоточился на образцах, представляющих шесть видов, в том числе хищных птиц, большого кота и собаку, пишет Heritage Daily.

Тщательное исследование костей выявило признаки повреждения суставов, заживших переломов, инфекций и изменений, связанных со стрессом. Такие состояния свидетельствовали о длительном выживании с травмами, которые ограничивали подвижность или способность к охоте. Эта закономерность указывала на регулярное кормление и защиту со стороны людей, а не на кратковременное содержание перед жертвоприношением.

Эти выводы способствуют давней дискуссии о том, существовало ли в городе структурированное место для содержания животных, описанное в исторических источниках как королевская коллекция, созданная во время правления Монтесумы II. Хотя археологически не было обнаружено ни одного здания, связанного с этим объектом, скелетные доказательства подтверждают длительное содержание животных в городской среде.

Кроме физического ухода, исследование разместило содержание животных в более широкой религиозной системе. Животные представляли элементы моря, земли и неба во время ритуалов, предназначенных для поддержки божественных сил. Их присутствие в городе перед жертвоприношением свидетельствует об идеологической роли содержания как части церемониальной практики.

