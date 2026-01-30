О них писал Плиний Старший: археологи нашли один из утраченных римских городов на Майорке

Археология Майорки и римская история снова привлекли международное внимание после того, как археологи обнаружили древний римский город. Исследователи считают, что последние данные могут наконец решить вопрос, который оставался открытым со времен Плиния Старшего, чьи произведения упоминали римские города на Майорке.

На археологическом месте Сон Форнес, вблизи города Монтуири в центральной части Майорки, археологи из Автономного университета Барселоны обнаружили крупные сооружения римского периода. Остатки имели планомерное расположение, что соответствовало римскому городскому дизайну, пишет Arkeonews.

На основе литературных источников и материальных доказательств, это место связано либо с Тусисом, либо с Гуиумом, двумя римскими городами, о которых упоминал Плиний, но которые никогда не были точно идентифицированы с помощью археологии.

Раскопки в Сон Форнес продолжались почти два десятилетия под руководством исследовательской группы Arqueología Social Mediterránea, однако последний сезон стал поворотным моментом. Недавно обнаруженные архитектурные особенности показали улицы и здания, выровненные в соответствии с римскими стандартами планировки, что подтверждает интерпретацию официально основанного города.

Раскопанная зона достигла около 5000 квадратных метров, что по размеру сопоставимо с музеем Эс Балуард в Пальме. Археолог Беатриу Паломар заявила, что доказательства были настолько убедительными, что команда "даже сделала бы ставку на то, что Тусис" находится на этом месте.

Тусис и Гуиум занимали важное место в римской Майорке после завоевания Балеарских островов Квинтом Цецилием Метеллом в 123 году до н. э. Это событие ознаменовало официальную интеграцию Майорки в состав Римского государства.

В этот период существующие общины были реорганизованы в civitates stipendiariae, города, которые платили налоги и функционировали по римской правовой и административной системам. Эти центры руководили налогообложением, управлением и распространением римской инфраструктуры по всему острову.

Несмотря на неоднократные исторические попытки обнаружить Тукис или Гуиум в таких городах, как Синеу, Манакор, Петра или Сес-Салинес, ни одно из этих предложений не дало надежных археологических доказательств. Сон-Форнес отличался по масштабу и качеству найденных материалов.

Археологи нашли большое количество римских черепиц, известных как tegulae. Амфоры и изысканная посуда также свидетельствуют о торговой деятельности, экономических ресурсах и значительной численности населения в имперский период.

Кристина Рихуете, директор Археологического музея Сон Форнес, рассказала, что само количество найденных на поверхности материалов указывало на "чрезвычайно важное римское поселение". Такая концентрация артефактов подтверждает мнение, что поселение играло центральную роль в римской Майорке, а не было незначительным форпостом.

Значение Сон Форнес выходило за пределы римского периода. Раскопки, проведенные с 1975 года, задокументировали почти 2000 лет непрерывного заселения. Ранние фазы отражали талайотическую культуру, характеризовавшуюся большими каменными башнями, которые использовались для коммунальных и политических целей.

Более поздние слои показали рост социальной иерархии, резиденции элиты и виллы в римском стиле, что иллюстрирует постепенную интеграцию Майорки в более широкие средиземноморские сети под влиянием финикийской, пунической и римской экспансии.

Под римской администрацией остров, известный как Балеарс-Майор, приобрел стратегическое значение благодаря своему расположению в западной части Средиземного моря. Дороги, порты, сельскохозяйственные системы и новые экономические практики изменили ландшафт.

Такие города, как Поллентия, вблизи современной Алькудии, стали главными административными и торговыми центрами. Подтверждение того, что Сон Форнес является Тукисом, изменит современные представления о том, как римские города были распределены и управлялись на Майорке.

Дальнейшие раскопки, запланированные на следующий исследовательский сезон, будут сосредоточены на том, что, вероятно, является центральной частью города. Археолог Висенте Льюл отметил: "Мы открываем страницы истории, которые никогда не были написаны".

До окончательного подтверждения, Сон Форнес остается одним из самых вероятных кандидатов на исчезнувший римский город на Майорке, предлагая новый взгляд на древнюю политическую и городскую историю острова.

