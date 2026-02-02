Археологи виявили елітні гробниці на Кіпрі: про що свідчать знахідки

Під час розкопок поселення Хала Султан Текке на південному узбережжі Кіпру, археологи виявили дві камерні гробниці, що містили широкий спектр похоронних предметів високого статусу. Ці знахідки додають нових даних про похоронні звичаї та міжрегіональний обмін у другому тисячолітті до н. е. у східному Середземномор'ї.

Поселення Хала Султан Текке було засноване близько 1650/1630 р. до н. е. під час переходу від середньої до пізньої бронзової доби. Його економічна міць була тісно пов'язана з виробництвом і торгівлею міддю, які відігравали центральну роль у регіональних торгівельних мережах, пише Heritage Daily.

"Багатство міста базувалося на виробництві та експорті міді. Свідчення діяльності з обробки міді, включаючи шлакові відвали, руду, печі та тиглі, підтверджують широке поширення металургії в межах міста", — заявили представники влади.

Розкопки проводилися командою місцевих та міжнародних фахівців під керівництвом професора Фішера з Гетеборзького університету. Під час роботи дослідники виявили кілька споруд, криницю та дві камерні гробниці, датовані приблизно XIV століттям до н. е. У обох гробницях стелі обвалилися в давнину, закривши вміст під шарами уламків і зберігши їх недоторканими.

Серед предметів, знайдених у гробницях, археологи виявили зразки місцевої кераміки, інструменти, прикраси та особисті речі, а також велику кількість імпортних матеріалів. Ці імпортні товари вказують на стійкі торгівельні зв'язки, що поєднували Кіпр з Егейським морем, Єгиптом, Близьким Сходом та більш віддаленими регіонами.

Серед знахідок були мікенська кераміка з материкової Греції, мінойські посудини з Криту, єгипетська слонова кістка та кальцит, лазурит з Афганістану, сердолік з Індії та бурштин з Балтійського регіону.

Кераміка, пов'язана з нурагічною Сардинією, ще більше підтверджує зв'язок між кіпрською торгівлею міддю та матеріальною культурою західного Середземномор'я. Стратиграфічний аналіз показує, що гробниці використовувалися повторно упродовж тривалого часу, а попередні поховання ретельно переміщували, щоб звільнити місце для пізніших поховань.

Біоархеологічні дані показують, що поховані в гробницях особи були віком від новонароджених до дорослих близько 40 років, що відповідає відносно низькій середній тривалості життя того часу.

"Підсумовуючи, відкриття в Хала Султан Текке підтверджують значення міста як важливого економічного та культурного центру пізньої бронзової доби. Багатий набір імпортних товарів та вишуканих місцевих артефактів, знайдених у гробницях, свідчить про те, що вони належали елітним родинам, які займалися експортом міді та міжнародною торгівлею", — заявила Республіка Кіпр.

Ці знахідки поглиблюють розуміння ролі Кіпру як ключового постачальника міді та місця зустрічі культур з різних регіонів. Гробниці надають рідкісні, добре збережені свідчення про соціальну структуру, торгівлю та похоронні традиції під час критичного етапу історії Середземномор'я.

