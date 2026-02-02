Археологи обнаружили элитные гробницы на Кипре: о чем свидетельствуют находки

Во время раскопок поселения Хала Султан Текке на южном побережье Кипра, археологи обнаружили две камерные гробницы, содержащие широкий спектр погребальных предметов высокого статуса. Эти находки добавляют новых данных о погребальных обычаях и межрегиональном обмене во втором тысячелетии до н. э. в восточном Средиземноморье.

Поселение Хала Султан Текке было основано около 1650/1630 г. до н. э. во время перехода от среднего к позднему бронзовому веку. Его экономическая мощь была тесно связана с производством и торговлей медью, которые играли центральную роль в региональных торговых сетях, пишет Heritage Daily.

"Богатство города базировалось на производстве и экспорте меди. Свидетельства деятельности по обработке меди, включая шлаковые отвалы, руду, печи и тигли, подтверждают широкое распространение металлургии в пределах города", — заявили представители власти.

Раскопки проводились командой местных и международных специалистов под руководством профессора Фишера из Гетеборгского университета. Во время работы исследователи обнаружили несколько сооружений, колодец и две камерные гробницы, датированные примерно XIV веком до н. э. В обеих гробницах потолки обвалились в древности, закрыв содержимое под слоями обломков и сохранив их нетронутыми.

Среди предметов, найденных в гробницах, археологи обнаружили образцы местной керамики, инструменты, украшения и личные вещи, а также большое количество импортных материалов. Эти импортные товары указывают на устойчивые торговые связи, соединявшие Кипр с Эгейским морем, Египтом, Ближним Востоком и более отдаленными регионами.

Среди находок были микенская керамика с материковой Греции, минойские сосуды с Крита, египетская слоновая кость и кальцит, лазурит из Афганистана, сердолик из Индии и янтарь из Балтийского региона.

Керамика, связанная с нурагической Сардинией, еще больше подтверждает связь между кипрской торговлей медью и материальной культурой западного Средиземноморья. Стратиграфический анализ показывает, что гробницы использовались повторно в течение длительного времени, а предыдущие захоронения тщательно перемещали, чтобы освободить место для более поздних захоронений.

Биоархеологические данные показывают, что захороненные в гробницах лица были возрастом от новорожденных до взрослых около 40 лет, что соответствует относительно низкой средней продолжительности жизни того времени.

"Подытоживая, открытия в Хала Султан Текке подтверждают значение города как важного экономического и культурного центра позднего бронзового века. Богатый набор импортных товаров и изысканных местных артефактов, найденных в гробницах, свидетельствует о том, что они принадлежали элитным семьям, которые занимались экспортом меди и международной торговлей", — заявила Республика Кипр.

Эти находки углубляют понимание роли Кипра как ключевого поставщика меди и места встречи культур из разных регионов. Гробницы предоставляют редкие, хорошо сохранившиеся свидетельства о социальной структуре, торговле и погребальных традициях во время критического этапа истории Средиземноморья.

