Открытие породило вопросы: археологи нашли некрополь римских времен во Франции, однако есть один нюанс (фото)

На севере Франции археологи обнаружили важные свидетельства сельской жизни римской эпохи во время раскопок в регионе Па-де-Кале. Среди находок — большое захоронение и хорошо сохранившаяся древняя дорога, которые дают четкое представление о прошлом региона.

Раскопки проводились в месте, известном как Ле-буа-де-мот, на территории бывшего горного района. Работы были частью профилактических мероприятий, необходимых перед будущим строительством, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Диагностическое исследование, заказанное в 2022 году, подтвердило наличие археологических остатков, что привело к полным раскопкам весной 2024 года, проведенным командой из пяти археологов, включая специалиста по антропологии захоронений.

Две продолговатые ямы служили погребальными кострами Фото: Inrap

Всего было задокументировано 263 археологических объекта. Многие из них датировались XX веком и отражали сильные потрясения, вызванные Первой и Второй мировыми войнами. Ямы, содержащие колючую проволоку, обломки, металлические столбы и современный мусор, показали, как войны и позднее промышленное использование изменили ландшафт. Также были обнаружены крупные добывающие ямы, связанные с производством кирпича, действовавшие до середины 1900-х годов и повредившие предыдущие слои в нескольких районах.

Відео дня

Среди находок выделяется одно захоронение, которое находилось отдельно от зоны кремации, вблизи дороги Фото: Inrap

Несмотря на это влияние, остатки начала I века н. э. были сохранены. В то время эта территория принадлежала аттребатам, галльской группе под властью Рима. Одной из ключевых особенностей была римская дорога, простиравшаяся более чем на 155 метров. Выровненная с северо-запада на юго-восток, она пролегала перпендикулярно к главной дороге между Ленсом и Турне.

Дорога, вероятно, соединяла соседние сельские поселения с более широкой римской транспортной системой. Хотя сама поверхность была повреждена, уплотненные известняковые слои и четко очерченные придорожные канавы свидетельствовали о неоднократном обслуживании дороги.

Хотя сама поверхность была повреждена, уплотненные известняковые слои и четко очерченные придорожные канавы свидетельствовали о неоднократном обслуживании дороги Фото: Inrap

К востоку от дороги археологи обнаружили некрополь, содержавший 38 погребальных сооружений. Тридцать пять из них были вторичными кремационными могилами I века н. э. Сожженные останки размещали в квадратных ямах, часто в керамических сосудах, иногда вместе с пищевыми жертвоприношениями.

Две соседние продолговатые ямы служили погребальными кострами. Во время их исследования археологи обнаружили следы сильного нагрева, уголь и обломки керамики, что свидетельствует о неоднократном использовании. Их близкое расположение к могилам было необычным и указывало на местные различия в погребальных обычаях, поскольку обычно такие объекты располагались дальше.

Среди находок выделяется одно захоронение, которое находилось отдельно от зоны кремации, вблизи дороги. Покойный был положен на спину в прямоугольной яме, вероятно, в деревянном гробу. Были добавлены керамические сосуды, обувь и две монеты, одна из которых была положена на челюсть, а другая — возле колена. Эти предметы датируют захоронение III или IV веком н. э., то есть позднее остального некрополя.

Сожженные останки размещали в квадратных ямах, часто в керамических сосудах, иногда вместе с пищевыми жертвоприношениями. Фото: Inrap

Текущие исследования после раскопок имеют целью выяснить планирование некрополя, схемы заселения к северу от дороги и причину изолированного более позднего захоронения. Сравнение с соседними объектами также может подтвердить, когда-то через эту местность пролегала другая дорога.

Важно

Копали карьер, а нашли древнее поселение: археологи сообщили о новом открытии в Англии (фото)

В совокупности эти находки показывают, как римская инфраструктура и похоронные обычаи формировали сельскую местность, даже несмотря на то, что более поздние конфликты и промышленность трансформировали эту же землю.

Ранее Фокус писал о древнем насекомом, которое обнаружили в янтаре. Этот артефакт когда-то был частью коллекции Иоганна Вольфганга фон Гете.

Также мы рассказывали о необычной окаменелости, найденной в Дании. Ее идентифицировали как окаменевшую рвотную массу, известную в науке как регургиталит.