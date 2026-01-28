В Дании нашли необычную окаменелость: почему рвотная масса рыбы удивила ученых

Во время исследования меловых скал заповедника Стевнс Клинт на востоке Дании охотник за окаменелостями наткнулся на необычный объект, который позже идентифицировали как окаменевшую рвотную массу, известную в науке как регургиталит.

Стевнс Клинт — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, известный своей видимой границей мелового и палеогенового периодов, тонким геологическим слоем, обозначающим массовое вымирание 66 миллионов лет назад. Скалы заповедника хранят непрерывную палеонтологическую запись, документирующую жизнь в Северной Европе в позднем меловом и раннем палеогеновом периодах, что делает эту местность ключевым местом для палеонтологических исследований, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Окаменелость обнаружили, когда местный охотник за окаменелостями Питер Беннике расколол кусок мела и заметил компактное скопление фрагментов морских лилий. Позже было подтверждено, что материал является регургиталитом, то есть окаменевшим содержимым желудка, которое было извергнуто, а не переварено. Такие окаменелости являются редкими, поскольку для их сохранения необходимы очень специфические условия.

Відео дня

Образец доставили в Геомузей Факсе, где исследователи детально изучили фрагменты. Анализ показал, что останки принадлежали по меньшей мере двум разным видам морских лилий. Специалисты пришли к выводу, что регургиталит, вероятнее всего, был образован рыбой, которая питалась морскими лилиями в позднем меловом периоде.

В то время Дания была погружена под неглубокое, богатое кислородом море. Эта среда поддерживала широкий спектр морской жизни, включая рыб, кальмаров, мидий, улиток, морских ежей и губок. Огромное количество микроскопических организмов жило у поверхности, и их известковые оболочки постепенно накапливались на дне моря, образуя слои мела, которые сейчас составляют скалы Стевнс Клинт.

Йеспер Милан, куратор музея Geomuseum Faxe и член Датского комитета по дикой природе, объяснил, почему эта находка является такой важной: "Это очень необычная находка. Морские лилии не являются особо питательным питанием, поскольку они состоят в основном из известковых пластин, соединенных между собой небольшим количеством мягких частей".

Важно

Копали карьер, а нашли древнее поселение: археологи сообщили о новом открытии в Англии (фото)

По данным Музея Восточной Зеландии, регургиталит является важным доказательством для понимания отношений между хищниками и добычей в древних морях. Он помогает выяснить, как функционировали пищевые цепи незадолго до массового вымирания, и показывает, как даже косвенные останки, такие как окаменелое содержимое желудка, могут раскрыть модели поведения давно вымерших животных.

Ранее Фокус писал о том, кем на самом деле был таинственный Эпимен. Он занимал высокое положение при дворе фракийского правителя Севта III.

Также мы рассказывали о древнем насекомом, которое обнаружили в янтаре. Этот артефакт когда-то был частью коллекции Иоганна Вольфганга фон Гете.