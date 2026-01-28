Копали карьер, а нашли древнее поселение: археологи сообщили о новом открытии в Англии (фото)

Археологи обнаружили хорошо сохранившееся поселение на вершине холма после больших раскопок в карьере Харден в Нортумберленде, Англия. На месте раскопок ученые нашли следы древней жизни, которые свидетельствуют о длительной деятельности человека в этой местности.

Во время раскопок были обнаружены фундаменты круглых домов и ранние системы полей. Также ученые нашли погребальные курганы, в частности сложный памятник, построенный в несколько этапов, и два меньших, содержащих каменные сундучки или гробы, в которых когда-то хранились человеческие останки, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Радиоуглеродное датирование определило возраст места раскопок примерно 2400 годом до н. э., что близко к началу бронзового века. Фрагменты керамики и доказательства захоронения в сундуке еще больше подтверждают присутствие людей в этот ранний период.

Відео дня

Клив Ваддингтон, исполнительный директор Archaeological Research Services Ltd, заявил, что эти открытия значительно изменили представление о доисторическом периоде этого региона.

Ученые нашли погребальные курганы, в частности сложный памятник, построенный в несколько этапов, и два меньших, содержащих каменные сундучки или гробы Фото: Archaeological Research Services Ltd

"Мы до сих пор не так много знаем о том, как жили люди в бронзовом веке, особенно в Нортумберленде. Что интересного в этих открытиях, так это то, что мы имеем почти полное представление о жизни тех ранних людей. Мы знаем, где они живут, где они хоронят своих умерших рядом с богами, и мы знаем ландшафт, в котором они занимаются сельским хозяйством, что является редкостью в археологии", — сказал Ваддингтон.

Разрешение на расширение карьера было предоставлено в 2022 году после детальной оценки археологического потенциала. В рамках утверждения было необходимо провести полное исследование и программу регистрации. Раскопки проводились компанией Archaeological Research Services Ltd под надзором Управления национального парка Нортумберленд.

Важно

В этой стране собаки были деликатесом: археологи сделали жуткое открытие посреди Европы (фото)

Эти находки предоставили редкие свидетельства о ранних формах земледелия, поселениях и погребальных обрядах в горной местности. Это место дало четкое представление о жизни в бронзовом веке на севере Британии и помогло заполнить давние пробелы в региональных археологических знаниях.

Ранее Фокус писал о священном озере, обнаруженном в комплексе храма Карнак. Это открытие подтверждает давние предположения о наличии ритуальных водоемов на территории крупных храмов.

Также мы рассказывали о гробнице сапотеков, которую недавно обнаружили в Мексике. Ее объявили важнейшей находкой за последнее десятилетие.