Копали кар'єр, а знайшли древнє поселення: археологи повідомили про нове відкриття у Англії (фото)

Археологи виявили добре збережене поселення на вершині пагорба після великих розкопок у кар'єрі Харден у Нортумберленді, Англія. На місці розкопок вчені знайшли сліди стародавнього життя, які свідчать про тривалу діяльність людини в цій місцевості.

Під час розкопок були виявлені фундаменти круглих будинків та ранні системи полів. Також вчені знайшли похоронні кургани, зокрема складний пам'ятник, побудований у кілька етапів, та два менші, що містили кам'яні скриньки або труни, в яких колись зберігалися людські останки, пише Heritage Daily.

Радіовуглецеве датування визначило вік місця розкопок приблизно 2400 роком до н. е., що близько до початку бронзової доби. Фрагменти кераміки та докази поховання в скрині ще більше підтверджують присутність людей у цей ранній період.

Клів Ваддінгтон, виконавчий директор Archaeological Research Services Ltd, заявив, що ці відкриття значно змінили уявлення про доісторичний період цього регіону.

Вчені знайшли похоронні кургани, зокрема складний пам'ятник, побудований у кілька етапів, та два менші, що містили кам'яні скриньки або труни Фото: Archaeological Research Services Ltd

"Ми досі не так багато знаємо про те, як жили люди в бронзовій добі, особливо в Нортумберленді. Що цікавого в цих відкриттях, так це те, що ми маємо майже повне уявлення про життя тих ранніх людей. Ми знаємо, де вони живуть, де вони ховають своїх померлих поруч із богами, і ми знаємо ландшафт, у якому вони займаються сільським господарством, що є рідкістю в археології", — сказав Ваддінгтон.

Дозвіл на розширення кар'єру було надано в 2022 році після детальної оцінки археологічного потенціалу. В рамках затвердження було необхідно провести повне дослідження та програму реєстрації. Розкопки проводилися компанією Archaeological Research Services Ltd під наглядом Управління національного парку Нортумберленд.

Ці знахідки надали рідкісні свідчення про ранні форми землеробства, поселення та похоронні обряди в гірській місцевості. Це місце дало чітке уявлення про життя в бронзовій добі на півночі Британії та допомогло заповнити давні прогалини в регіональних археологічних знаннях.

