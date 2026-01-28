Воно все-таки існувало: археологи знайшли священне озеро Карнаку

Недавні археологічні роботи в Луксорі, Єгипет, підтвердили наявність раніше невідомого священного озера в комплексі храму Карнак. Про відкриття було оголошено під час офіційної пресконференції спільної єгипетсько-китайської археологічної групи.

Карнак був одним з найбільших храмових комплексів Стародавнього Єгипту і впродовж понад тисячі років виконував функцію центру релігійного, політичного та економічного життя. Виявлення озера підтверджує давні припущення про наявність ритуальних водойм на території великих храмів, пише Heritage Daily.

У єгипетських релігійних віруваннях існувало поняття "Нун", яке символізувало первісні води, з яких виник світ. Священні озера в храмах символізували цю космічну воду і відігравали ключову роль у ритуальному очищенні та щоденних культових практиках. Нещодавно виявлене озеро відповідає цій релігійній концепції.

Озеро має площу приблизно 50 квадратних метрів і складається з викладеного каменем басейну, розташованого всередині храмової огорожі. Археологи заявили, що його конструкція відповідає відомим архітектурним і символічним особливостям священних озер, знайдених в інших великих єгипетських храмах, що підтверджує його ідентифікацію як ритуального об'єкта, а не звичайного джерела води.

Єгиптолог Вінсент Рондо, почесний директор Департаменту єгипетських старожитностей Луврського музею, пояснив, що священні озера функціонували як "важливі теологічні інструменти", які дозволяли храмовим комплексам діяти незалежно і проводити ритуали. Він зазначив, що священики використовували воду для очищення перед церемоніями, що свідчить про роль озера в житті храму.

Розкопки в околицях виявили додаткові матеріали, пов'язані з релігійною діяльністю. У каплиці, присвяченій богу Осірісу, археологи виявили три святилища, кістки тварин і кілька невеликих статуеток. Ці знахідки свідчать про постійне використання в ритуальних цілях і жертвопринесення тварин, підтверджуючи, що Карнак залишався активним релігійним центром упродовж тривалого періоду.

