Оно все-таки существовало: археологи нашли священное озеро Карнака

Недавние археологические работы в Луксоре, Египет, подтвердили наличие ранее неизвестного священного озера в комплексе храма Карнак. Об открытии было объявлено во время официальной пресс-конференции совместной египетско-китайской археологической группы.

Карнак был одним из крупнейших храмовых комплексов Древнего Египта и на протяжении более тысячи лет выполнял функцию центра религиозной, политической и экономической жизни. Обнаружение озера подтверждает древние предположения о наличии ритуальных водоемов на территории крупных храмов, пишет Heritage Daily.

В египетских религиозных верованиях существовало понятие "Нун", которое символизировало первобытные воды, из которых возник мир. Священные озера в храмах символизировали эту космическую воду и играли ключевую роль в ритуальном очищении и ежедневных культовых практиках. Недавно обнаруженное озеро соответствует этой религиозной концепции.

Озеро имеет площадь примерно 50 квадратных метров и состоит из выложенного камнем бассейна, расположенного внутри храмовой ограды. Археологи заявили, что его конструкция соответствует известным архитектурным и символическим особенностям священных озер, найденных в других крупных египетских храмах, что подтверждает его идентификацию как ритуального объекта, а не обычного источника воды.

Египтолог Винсент Рондо, почетный директор Департамента египетских древностей Луврского музея, пояснил, что священные озера функционировали как "важные теологические инструменты", которые позволяли храмовым комплексам действовать независимо и проводить ритуалы. Он отметил, что священники использовали воду для очищения перед церемониями, что свидетельствует о роли озера в жизни храма.

Раскопки в окрестностях обнаружили дополнительные материалы, связанные с религиозной деятельностью. В часовне, посвященной богу Осирису, археологи обнаружили три святилища, кости животных и несколько небольших статуэток. Эти находки свидетельствуют о постоянном использовании в ритуальных целях и жертвоприношениях животных, подтверждая, что Карнак оставался активным религиозным центром на протяжении длительного периода.

