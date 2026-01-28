У Данії знайшли незвичайну скам'янілість: чому блювотна маса риби здивувала вчених

Під час дослідження крейдяних скель заповідника Стевнс Клінт на сході Дані мисливець за скам'янілостями натрапив на незвичайний об'єкт, який пізніше ідентифікували як скам'янілу блювотну масу, відому в науці як регургіталіт.

Стевнс Клінт — об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, відомий своєю видимою межею крейдяного і палеогенського періодів, тонким геологічним шаром, що позначає масове вимирання 66 мільйонів років тому. Скелі заповідника зберігають безперервний палеонтологічний запис, що документує життя в Північній Європі в пізньому крейдяному і ранньому палеогенському періодах, що робить цю місцевість ключовим місцем для палеонтологічних досліджень, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Скам'янілість виявили, коли місцевий мисливець за скам'янілостями Пітер Бенніке розколов шматок крейди і помітив компактне скупчення фрагментів морських лілій. Пізніше було підтверджено, що матеріал є регургіталітом, тобто скам'янілим вмістом шлунка, який був вивергнутий, а не перетравлений. Такі скам'янілості є рідкісними, оскільки для їх збереження необхідні дуже специфічні умови.

Відео дня

Зразок доставили до Геомузею Факсе, де дослідники детально вивчили фрагменти. Аналіз показав, що останки належали щонайменше двом різним видам морських лілій. Фахівці дійшли висновку, що регургіталіт, найімовірніше, був утворений рибою, яка харчувалася морчькими ліліями в пізньому крейдяному періоді.

У той час Данія була занурена під неглибоке, багате киснем море. Це середовище підтримувало широкий спектр морського життя, зокрема риб, кальмарів, мідій, равликів, морських їжаків і губок. Величезна кількість мікроскопічних організмів жила біля поверхні, і їх вапняні оболонки поступово накопичувалися на дні моря, утворюючи шари крейди, які зараз складають скелі Стевнс Клінт.

Єспер Мілан, куратор музею Geomuseum Faxe і член Данського комітету з дикої природи, пояснив, чому ця знахідка є такою важливою: "Це дуже незвичайна знахідка. Морські лілії не є особливо поживним харчуванням, оскільки вони складаються в основному з вапняних пластин, з'єднаних між собою невеликою кількістю м'яких частин".

Важливо

Копали кар'єр, а знайшли древнє поселення: археологи повідомили про нове відкриття у Англії (фото)

За даними Музею Східної Зеландії, регургіталіт є важливим доказом для розуміння відносин між хижаками та здобиччю в древніх морях. Він допомагає з'ясувати, як функціонували харчові ланцюги незадовго до масового вимирання, і показує, як навіть непрямі рештки, такі як скам'янілий вміст шлунка, можуть розкрити моделі поведінки давно вимерлих тварин.

Раніше Фокус писав про те, ким насправді був таємничий Епімен. Він займав високе становище при дворі фракійського правителя Севта III.

Також ми розповідали про стародавню комаху, яку виявили у бурштині. Цей артефакт колись був частиною колекції Йоганна Вольфганга фон Гете.