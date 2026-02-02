Куда исчезла Александрия на Тигре: ученые рассказали о падении великого города (фото)

На протяжении веков один из важнейших городов древнего мира исчез из человеческого сознания, оставив после себя лишь разрозненные упоминания и вопросы без ответов. Когда-то расположенная в центре основных торговых путей, Александрия на реке Тигр соединяла Месопотамию с Персидским заливом и землями далеко за ее пределами.

Город был основан Александром Македонским в конце IV века до н. э. во время военных кампаний, которые изменили лицо большей части древнего Ближнего Востока. Его основание произошло после распада Персидской империи Ахеменидов, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Александр Македонский стремился обеспечить морское сообщение между внутренней Месопотамией и зарубежными рынками, особенно после возвращения из военных походов, которые достигали вплоть до долины Инда.

Однако южная Месопотамия уже претерпевала значительные экологические изменения. Осадки, которые несли реки Тигр и Евфрат, постепенно меняли береговую линию Персидского залива, заставляя порты приспосабливаться или исчезать. Чтобы сохранить доступ к морю, вблизи места слияния Тигра и реки Карун Александр основал большой портовый город, который позже стал известен как Харакс Спасину. Древние римские летописи описывали его как процветающий торговый центр, хотя его точное местонахождение оставалось неизвестным.

Відео дня

Современный интерес к этой местности начался в 1960-х годах, когда аэрофотоснимки обнаружили огромные оборонительные стены на юге Ирака. Место, которое сейчас известно как Джебель-Хайябер, оставалось в основном неисследованным из-за его близости к иранской границе и расположения в бывшей зоне конфликта. Во время ирано-иракской войны в 1980-х годах руины даже использовались как военная база, что еще больше ограничивало доступ археологов.

Место, которое сейчас известно как Джебель-Хайябер, оставалось в основном неисследованным из-за его близости к иранской границе и расположения в бывшей зоне конфликта Фото: Charax Spasinou Project

Ситуация изменилась после 2014 года, когда международные исследовательские группы вернулись в этот регион. Первые визиты обнаружили неожиданно большую площадь города, включая городскую стену, которая простиралась более чем на километр и поднималась на высоту до восьми метров. Дальнейшие исследования показали, что ровная местность скрывала остатки обширной древней метрополии.

Исследования активизировались в 2016 году с присоединением специалистов из эллинистического Ближнего Востока. По соображениям безопасности в начале работы полагались на поверхностные исследования, спутниковые данные и дистанционное зондирование. Тысячи снимков, сделанных с помощью дронов, в сочетании с полевыми исследованиями позволили обнаружить многочисленные фрагменты керамики, кирпича и промышленных отходов на площади более 500 квадратных километров.

Геофизические исследования с использованием магнитометров выявили тщательно спланированную структуру города. На основе полученных данных были обнаружены улицы, большие жилые кварталы, религиозные сооружения, мастерские, каналы и дворцовые здания. Некоторые из городских кварталов входят в число крупнейших, известных с античности. Разница в ориентации сетки указывала на несколько этапов строительства и четко определенные зоны для жилья, поклонения, производства и сельского хозяйства.

Спутниковые снимки также обнаружили древние ирригационные сети, которые простирались на север, обеспечивая большие зерновые поля и поддерживая стабильную городскую жизнь. Примерно с 300 г. до н. э. до 300 г. н. э. город, вероятно, функционировал как центральный узел для дальней торговли. Товары из Индии, Афганистана и, возможно, Китая проходили через его порт, прежде чем двигаться вверх по реке в такие крупные города, как Селевкия и Ктесифон.

Археологические данные свидетельствуют, что судьба города была тесно связана с доступом к реке. Когда Тигр постепенно сместился на запад, а береговая линия залива отступила, порт потерял свое стратегическое значение. К III веку н. э. город лежал далеко от реки и моря, что привело к его упадку.

Важно

Провозглашение оккупации Синайского полуострова: археологи обнаружили 5000-летние наскальные рисунки (фото)

Сегодня повторное открытие Александрии на Тигре меняет представление о древних торговых системах и градостроительстве. Текущие исследования продолжают демонстрировать, как изменения окружающей среды, инфраструктура и география повлияли на подъем и упадок одного из ключевых центров античности.

Ранее Фокус писал о древних гробницах, найденных на Кипре. Во время раскопок ученые обнаружили ценные артефакты, которые указывают на важную роль острова в античной торговле.

Также мы рассказывали о римском городе, который недавно обнаружили на Майорке. Археологи считают, что нашли потерянный Тусис.