Перша задокументована знахідка: археологи знайшли справжніх жертв ритуалу Капакоча

Археологи задокументували найдавніший підтверджений випадок навмисної муміфікації дитини, принесеної в жертву під час ритуалу Імперії інків. Ця знахідка проливає нове світло на те, як поводилися з жертвами ритуалів після смерті і як їхні тіла продовжували мати значення в імперських релігійних практиках.

Цей випадок був виявлений в результаті детальних наукових досліджень, проведених вченими, які вивчали збережені останки дітей з високогірних місцевостей Перу, пише Heritage Daily.

Дослідження виявило явні ознаки навмисної посмертної модифікації, а також серйозні травми та тривалі захворювання. Серед них були травми черепа, розширення стравоходу та кальцифікація легеневої тканини, що вказує на захворювання до смерті.

Капакоча була однією з найсуворіших церемоніальних практик держави інків, зосередженою на жертвоприношеннях головним божествам. Історичні записи, написані іспанськими хроністами після завоювання Південної Америки, описували жертвоприношення дітей і молодих жінок, проте конкретні археологічні докази цих ритуалів упродовж десятиліть залишалися обмеженими.

Важливий прогрес почався в 1990-х роках, коли археолог Йоган Рейнхард виявив надзвичайно добре збережені заморожені мумії на вершинах вулканів в перуанських Андах. Подальші біоархеологічні дослідження розширили ці знахідки, вивчивши чотирьох природним чином збережених дітей, знайдених на вулканах Ампато і Сара Сара. Це дослідження надало чіткі докази того, як поводилися з тілами в момент смерті і після неї.

Комп'ютерна томографія дозволила вченим дослідити останки, не пошкоджуючи їх, та провести перший неінвазивний внутрішній аналіз жертв капакочі. Збереження було пов'язане з умовами навколишнього середовища на екстремальній висоті, включаючи низькі температури, сухе повітря і низьку мікробну активність. За словами доктора Дагмари Соча з Варшавського університету, ці фактори допомогли зберегти цілісність м'яких тканин впродовж століть.

"КТ-сканування виявило інформацію, яка не була б видима за допомогою звичайних засобів", — сказала доктор Соча. "Це призвело до першого підтвердженого випадку навмисної муміфікації жертви капакочі, а також до виявлення багатьох травм і патологічних станів".

Сканування показало, що деякі тіла були природним чином збережені завдяки морозу, а інші зазнали пошкоджень від ударів блискавки, що є частою небезпекою на відкритих гірських вершинах. Усі досліджені діти померли від ударів по голові.

У восьмирічної дівчинки були виявлені ознаки внутрішньомозкової гематоми та симптоми, характерні для хвороби Шагаса. Інший відомий випадок — мумія, відома як Леді Ампато або Хуаніта, мала травми грудної клітки та таза.

Ці знахідки ставлять під сумнів давні припущення, виведені з історичних джерел, що жертви для жертвоприношень обиралися виключно за фізичним здоров'ям або уявній досконалості. Натомість наявність хронічних захворювань вказує на більш складні критерії, що лежали в основі ритуального відбору.

Найбільш показові докази були отримані від мумії, ідентифікованої як Ампато 4. КТ-сканування показало зміщення кісток, відсутність елементів скелета, камені та фрагменти тканини, розміщені всередині черевної порожнини. Ця комбінація чітко вказує на навмисну муміфікацію та фізичну маніпуляцію після смерті. Дослідники вважають, що дитина могла бути принесена в жертву в іншому місці, перш ніж її тіло було перевезено і символічно реконструйовано.

Такі дії відповідають задокументованим практикам інків, що передбачали переміщення священних предметів, включаючи мумії предків, під час переселення населення. Ці останки служили духовними якорями, коли громади оселялися в нових регіонах.

Дослідження демонструє, що жертви капакоча продовжували відігравати роль у релігійному житті ще довго після смерті, залишаючись частиною церемоніальної пам'яті в імперії. Дослідження є частиною широкого проєкту, підтриманого Національним науковим центром Польщі, який відновив археологічні роботи на вершинах Анд у 2024 році.

