Первая задокументированная находка: археологи нашли настоящих жертв ритуала КапакочаDagmara Socha

Археологи задокументировали древнейший подтвержденный случай преднамеренной мумификации ребенка, принесенного в жертву во время ритуала Империи инков. Эта находка проливает новый свет на то, как обращались с жертвами ритуалов после смерти и как их тела продолжали иметь значение в имперских религиозных практиках.

Этот случай был обнаружен в результате детальных научных исследований, проведенных учеными, которые изучали сохранившиеся останки детей из высокогорных местностей Перу, пишет Heritage Daily.

Исследование выявило явные признаки преднамеренной посмертной модификации, а также серьезные травмы и длительные заболевания. Среди них были травмы черепа, расширение пищевода и кальцификация легочной ткани, что указывает на заболевание до смерти.

Капакоча была одной из самых строгих церемониальных практик государства инков, сосредоточенной на жертвоприношениях главным божествам. Исторические записи, написанные испанскими хронистами после завоевания Южной Америки, описывали жертвоприношения детей и молодых женщин, однако конкретные археологические доказательства этих ритуалов на протяжении десятилетий оставались ограниченными.

Важный прогресс начался в 1990-х годах, когда археолог Иоганн Рейнхард обнаружил чрезвычайно хорошо сохранившиеся замороженные мумии на вершинах вулканов в перуанских Андах. Дальнейшие биоархеологические исследования расширили эти находки, изучив четырех естественным образом сохранившихся детей, найденных на вулканах Ампато и Сара Сара. Это исследование предоставило четкие доказательства того, как обращались с телами в момент смерти и после нее.

Компьютерная томография позволила ученым исследовать останки, не повреждая их, и провести первый неинвазивный внутренний анализ жертв капакочи. Сохранение было связано с условиями окружающей среды на экстремальной высоте, включая низкие температуры, сухой воздух и низкую микробную активность. По словам доктора Дагмары Соча из Варшавского университета, эти факторы помогли сохранить целостность мягких тканей на протяжении веков.

"КТ-сканирование выявило информацию, которая не была бы видима с помощью обычных средств", — сказала доктор Соча. "Это привело к первому подтвержденному случаю преднамеренной мумификации жертвы капакочи, а также к выявлению многих травм и патологических состояний".

Сканирование показало, что некоторые тела были естественным образом сохранены благодаря морозу, а другие получили повреждения от ударов молнии, что является частой опасностью на открытых горных вершинах. Все исследованные дети умерли от ударов по голове.

У восьмилетней девочки были обнаружены признаки внутримозговой гематомы и симптомы, характерные для болезни Шагаса. Другой известный случай — мумия, известная как Леди Ампато или Хуанита, имела травмы грудной клетки и таза.

Эти находки ставят под сомнение давние предположения, выведенные из исторических источников, что жертвы для жертвоприношений выбирались исключительно по физическому здоровью или мнимому совершенству. Зато наличие хронических заболеваний указывает на более сложные критерии, лежавшие в основе ритуального отбора.

Наиболее показательные доказательства были получены от мумии, идентифицированной как Ампато 4. КТ-сканирование показало смещение костей, отсутствие элементов скелета, камни и фрагменты ткани, размещенные внутри брюшной полости. Эта комбинация четко указывает на преднамеренную мумификацию и физическую манипуляцию после смерти. Исследователи считают, что ребенок мог быть принесен в жертву в другом месте, прежде чем его тело было перевезено и символически реконструировано.

Такие действия соответствуют задокументированным практикам инков, предусматривающим перемещение священных предметов, включая мумии предков, во время переселения населения. Эти останки служили духовными якорями, когда общины поселялись в новых регионах.

Исследование показывает, что жертвы капакоча продолжали играть роль в религиозной жизни еще долго после смерти, оставаясь частью церемониальной памяти в империи. Исследование является частью широкого проекта, поддержанного Национальным научным центром Польши, который возобновил археологические работы на вершинах Анд в 2024 году.

