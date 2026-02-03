Найдены доказательства существования библейских великанов: о них предостерегали в древнем письме (фото)

Древний египетский документ привлек внимание после того, как исследователи предположили, что он может содержать упоминания о великанах, описанных в Библии. 3300-летний свиток, хранящийся в Британском музее, был исследован на предмет возможной связи с историями Ветхого Завета.

Свиток, известный как текст Анастаси, был написан как военное письмо во время периода конфликта. Хотя сам документ не имеет религиозного характера, его описания вызвали дискуссию среди историков и библейских археологов, пишет Daily Star.

В нем подробно описывались сложная местность, враждебные регионы и опасности, с которыми сталкивались путешественники. В тексте автор описывал встречи с людьми, которые были намного выше среднестатистического мужчины.

Согласно свидетельствам автора, эти лица достигали роста, который по современным меркам составлял бы более 2 метров. Некоторые ученые предполагают, что эти отрывки могут совпадать с библейскими рассказами о великанах, упомянутых в таких историях, как Давид и Голиаф.

Письмо было написано египетским чиновником Хори, который предупреждал путешественников об опасностях на определенных маршрутах. Он описывал вражеские группы, скрывавшиеся в узких горных перевалах, и отмечал их физический размер и агрессивную природу.

Хори писал: "Узкое ущелье заполнено Шосу, которые прячутся под кустами; некоторые из них имеют рост четыре или пять локтей от головы до ног, свирепые лица, их сердца не кроткие, и они не слушают уговоров". Он продолжил предупреждение: "Ты один, у тебя нет помощника, за тобой нет армии".

Некоторые библейские археологи связывают это описание с Огом, фигурой, упомянутой в еврейских текстах как последний царь рефаимов, группы, которую описывают как гигантов. Сторонники этой интерпретации указывают на древнюю ханаанскую табличку, на которой упоминаются имена, связанные с регионами, которыми, как считается, правил Ог.

На табличке написано: "Пусть Рапия, царь вечности, пьет вино... бог, сидящий на троне в Аштарате, бог, правящий в Эдрее". Эти места упоминаются в библейских отрывках, связанных с Огом и рефаимами.

Кристофер Имс из Института библейской археологии Армстронга прокомментировал надпись, заявив: "Сочетание имен Рапия, Аштарот и Эдреи является замечательной связью с библейским повествованием об Оге и рефаимах". Он добавил: "Может ли это быть даже ссылкой на самого этого царя? Было высказано предположение, что "Ог" был просто титулом, означавшим "человек храбрости", аналогично другим угаритским и ханаанским титулам. Список внебиблейских параллелей можно продолжать".

Другие исследователи сосредоточились на шосу, также известных как шасу, упомянутых в египетском тексте. Они утверждают, что этот отрывок может просто описывать кочевую группу из Леванта, известную своим физическим статусом, а не легендарную расу.

Ученые из Института Армстронга отметили: "Это означало бы, что рост тех, кого встречали, варьировался от по меньшей мере 2,03 метра до 2,59 метра". Эта интерпретация предполагает, что свиток содержал реальные наблюдения высоких воинов, увиденных во время военных путешествий.

Идея гигантов также появляется в Книге Бытия, где сказано: "В те дни на земле были гиганты; и после того, когда сыны Божьи пришли к дочерям человеческим и родили им детей, те стали могучими людьми, которые были в древности, людьми славными". Ивритский термин, использованный в этом отрывке, "Нефилим", переводится как "великаны" или "падшие". Библейская традиция утверждает, что они были уничтожены во время Потопа, хотя более поздние тексты указывают на появление подобных фигур в следующих поколениях.

Несмотря на эти интерпретации, многие историки отвергают утверждение, что египетский свиток доказывает существование утраченной расы великанов. Большинство экспертов сходятся во мнении, что шасу были кочевыми группами, которые часто упоминаются в египетских военных записях.

Дебаты демонстрируют, как древние военные тексты, религиозные традиции и археологические свидетельства могут пересекаться сложным образом, формируя то, как сегодня понимают древний мир.

