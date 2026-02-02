Такие находки являются редкими: археологи нашли раннеаварское кладбище в Венгрии

Строительство завода по производству электромобилей вблизи города Сегед на юге Венгрии привело к обнаружению крупного археологического комплекса периода Аварской империи. Археологи нашли двенадцать археологических памятников в зоне застройки, в том числе шесть, которые ранее не были зарегистрированы.

Дальнейшие раскопки обнаружили полностью сохранившееся раннеаварское кладбище. Специалисты охарактеризовали эту находку как чрезвычайно важную для исследования раннесредневекового Карпатского бассейна, поскольку сохранившиеся кладбища этого периода являются редкими, пишет Heritage Daily.

Тибор Штанкованьский из Музея Мора Ференца отметил, что состояние кладбища было исключительным и позволило детально изучить похоронные обычаи.

В могилах женщин были найдены золотые и серебряные украшения, в частности серьги с гранулированной отделкой, бусы из бисера и украшенные пояса. В захоронениях мужчин археологи обнаружили оружие, в частности мечи, луки и копья. В нескольких могилах также были найдены останки лошадей, что отражает военные традиции и культуру аварцев.

На черепе одного воина были обнаружены явные следы боевых ранений, что является физическим доказательством вооруженного конфликта. Также были найдены предметы византийского происхождения, связанные с войнами между Аварским каганатом и Византийской империей.

Исследователи отметили, что кладбище было полностью разграничено, что дало возможность изучить все население общины, которая когда-то там проживала. Такой уровень полноты является редким в исследованиях обществ периода миграции.

Ожидается, что запланированные инфраструктурные работы, в частности вдоль шоссе 5, принесут новые находки. Эксперты заявили, что проект Szeged BYD будет играть долгосрочную роль в расширении знаний об аварском периоде и раннесредневековом прошлом Венгрии.

