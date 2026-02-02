Такі знахідки є рідкісними: археологи знайшли ранньоаварське кладовище в Угорщині

Будівництво заводу з виробництва електромобілів поблизу міста Сегед на півдні Угорщини призвело до виявлення великого археологічного комплексу періоду Аварської імперії. Археологи знайшли дванадцять археологічних пам'яток у зоні забудови, у тому числі шість, які раніше не були зареєстровані.

Подальші розкопки виявили повністю збережене ранньоаварське кладовище. Фахівці охарактеризували цю знахідку як надзвичайно важливу для дослідження ранньосередньовічного Карпатського басейну, оскільки збережені кладовища цього періоду є рідкісними, пише Heritage Daily.

Тібор Штанкованьський з Музею Мора Ференца зазначив, що стан кладовища був винятковим і дозволив детально вивчити похоронні звичаї.

У могилах жінок були знайдені золоті та срібні прикраси, зокрема сережки з гранульованим оздобленням, намиста з бісеру та прикрашені пояси. У похованнях чоловіків археологи виявили зброю, зокрема мечі, луки та списи. У декількох могилах також були знайдені останки коней, що відображає військові традиції та культуру аварців.

На черепі одного воїна були виявлені явні сліди бойових поранень, що є фізичним доказом збройного конфлікту. Також були знайдені предмети візантійського походження, пов'язані з війнами між Аварським каганатом і Візантійською імперією.

Дослідники відзначили, що кладовище було повністю розмежоване, що дало можливість вивчити все населення громади, яка колись там проживала. Такий рівень повноти є рідкісним у дослідженнях суспільств періоду міграції.

Очікується, що заплановані інфраструктурні роботи, зокрема вздовж шосе 5, принесуть нові знахідки. Експерти заявили, що проект Szeged BYD відіграватиме довгострокову роль у розширенні знань про аварський період та ранньосередньовічне минуле Угорщини.

