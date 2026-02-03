Знайдено докази існування біблійних велетнів: про них застерігали в стародавньому листі (фото)

Стародавній єгипетський документ привернув увагу після того, як дослідники припустили, що він може містити згадки про велетнів, описаних у Біблії. 3300-річний сувій, що зберігається в Британському музеї, був досліджений на предмет можливого зв'язку з історіями Старого Завіту.

Сувій, відомий як текст Анастасі, був написаний як військовий лист під час періоду конфлікту. Хоча сам документ не має релігійного характеру, його описи викликали дискусію серед істориків і біблійних археологів, пише Daily Star.

У ньому детально описувалися складна місцевість, ворожі регіони та небезпеки, з якими стикалися мандрівники. У тексті автор описував зустрічі з людьми, які були набагато вищими за середньостатистичного чоловіка.

Згідно з свідченнями автора, ці особи досягали зросту, який за сучасними мірками становив б понад 2 метри. Деякі вчені припускають, що ці уривки можуть співпадати з біблійними розповідями про велетнів, згаданих в таких історіях, як Давид і Голіаф.

Лист був написаний єгипетським чиновником Хорі, який попереджав мандрівників про небезпеки на певних маршрутах. Він описував ворожі групи, що ховалися в вузьких гірських перевалах, і відзначав їх фізичний розмір та агресивну природу.

Хорі писав: "Вузька ущелина заповнена Шосу, які ховаються під кущами; деякі з них мають зріст чотири або п'ять ліктів від голови до ніг, люті обличчя, їхні серця не лагідні, і вони не слухають вмовлянь". Він продовжив попередження: "Ти один, у тебе немає помічника, за тобою немає армії".

Деякі біблійні археологи пов'язують цей опис з Огом, постаттю, згаданою в єврейських текстах як останній цар рефаїмів, групи, яку описують як гігантів. Прихильники цієї інтерпретації вказують на стародавню ханаанську табличку, на якій згадуються імена, пов'язані з регіонами, якими, як вважається, правив Ог.

Лист був написаний єгипетським чиновником Хорі, який попереджав мандрівників про небезпеки на певних маршрутах Фото: British Museum

На табличці написано: "Нехай Рапія, цар вічності, п'є вино… бог, що сидить на троні в Аштараті, бог, що править в Едреї". Ці місця згадуються в біблійних уривках, пов'язаних з Огом і рефаїмами.

Крістофер Імс з Інституту біблійної археології Армстронга прокоментував напис, заявивши: "Поєднання імен Рапія, Аштарот і Едреї є чудовим зв'язком з біблійним оповіданням про Ога і рефаїмів". Він додав: "Чи може це бути навіть посиланням на самого цього царя? Було висловлено припущення, що "Ог" був просто титулом, що означав "людина хороброст", аналогічно до інших угаритських і ханаанських титулів. Список позабіблійних паралелей можна продовжувати".

Інші дослідники зосередилися на шосу, також відомих як шасу, згаданих в єгипетському тексті. Вони стверджують, що цей уривок може просто описувати кочову групу з Леванту, відому своїм фізичним статусом, а не легендарну расу.

Вчені з Інституту Армстронга зазначили: "Це означало б, що зріст тих, кого зустрічали, варіювався від щонайменше 2,03 метра до 2,59 метра". Ця інтерпретація передбачає, що сувій містив реальні спостереження високих воїнів, побачених під час військових подорожей.

Ідея гігантів також з'являється в Книзі Буття, де сказано: "У ті дні на землі були гіганти; і після того, коли сини Божі прийшли до дочок людських і народили їм дітей, ті стали могутніми людьми, що були в давнину, людьми славетними". Івритський термін, використаний у цьому уривку, "Нефілім", перекладається як "велетні" або "занепалі". Біблійна традиція стверджує, що вони були знищені під час Потопу, хоча пізніші тексти вказують на появу подібних постатей у наступних поколіннях.

Попри ці інтерпретації, багато істориків відкидають твердження, що єгипетський сувій доводить існування втраченої раси велетнів. Більшість експертів сходяться на думці, що шасу були кочовими групами, які часто згадуються в єгипетських військових записах.

Дебати демонструють, як стародавні військові тексти, релігійні традиції та археологічні свідчення можуть перетинатися складним чином, формуючи те, як сьогодні розуміють стародавній світ.

