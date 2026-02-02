Археологи знайшли середньовічній тунель в неочікуваному місці: ніхто не знає, навіщо його створили

Археологи, які працюють у Державному управлінні з питань управління спадщиною та археології Німеччини (LDA), виявили прихований тунель усередині неолітичного рову поблизу міста Райнштедт. Знахідку задокументували під час підготовчих робіт до будівництва вітрової електростанції.

Подальше дослідження показало, що тунель датується пізнім середньовіччям і відповідає споруді, відомій як "Ердсталь" — вузький підземний прохід із прихованим входом. Тунелі Ердсталь відомі в декількох частинах Європи, проте їхня функція ніколи не була чітко визначена, пише Heritage Daily.

Попередні дослідження припускали, що тунелі слугували місцями для ритуальних дій, зберігання або тимчасового притулку в періоди заворушень.

Тунель в Райнштедті розташований у трапецієподібному рові, пов'язаному з народом Баальберге, пізньонеолітичною групою, що проживала в центральній Німеччині між 4000 і 3150 роками до н. е. Уздовж південного боку рову археологи виявили овальну яму довжиною приблизно два метри.

Велика кам'яна плита спочатку змусила дослідників припустити, що це поховання, але розкопки показали, що заповнення схилялося на північ і простягалося набагато глибше в земляні споруди.

У верхніх шарах збереглися пізньосередньовічна кераміка, численні камені та кілька невеликих порожнин. Як зазначила LDA, "швидко стало зрозуміло, що це так званий "Ердсталь". Ердсталі — це штучні підземні тунельні системи, іноді з камерними розширеннями, які зустрічаються особливо в регіонах з твердим, легко оброблюваним ґрунтом".

Пошарові розкопки виявили вузький прохід, що вигинався на північний захід. Усередині тунелю археологи знайшли підкову, скелет лисиці, кістки інших дрібних ссавців і шар вугілля на дні. Прохід мав висоту від трохи менше одного метра до приблизно 1,25 метра і ширину від 50 до 70 сантиметрів. У найвужчому місці нагромаджені камені свідчили про те, що вхід був навмисно замурований.

