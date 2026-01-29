Археологи знайшли спис довжиною 2,5 метра у Індії: хто був власником велетенської зброї (фото)

На півдні Індії археологи виявили найдовший серед усіх раніше знайдених в країні залізний спис залізної доби. Ця знахідка змінює уявлення про раннє виробництво металу в регіоні.

Залізний спис, довжиною близько 2,5 метрів, знайшли під час розкопок на місці поховання залізної доби в штаті Таміл Наду. Артефакт виявили поруч із другим, трохи коротшим списом, розташованими у формі хреста біля похоронної урни, яка містила золоті предмети, пише Arkeonews.

Дослідники відзначають, що спис, ймовірно, мав не тільки практичне, а й символічне призначення. Його розмір вказує на те, що він міг використовуватися для охорони землі або худоби, але фахівці сходяться на думці, що його незвичайна довжина робить щоденне використання малоймовірним. Натомість спис, ймовірно, створили для церемоніального використання і помістили у могилу, щоб символізувати владу, лідерство та статус.

Керівник розкопок К. Васантакумар пояснив, що кінець довшого списа злегка заокруглений, що покращувало зчеплення і контроль. Ця деталь вказує на ретельне планування і глибокі технічні знання під час його виготовлення.

Кинджали, мечі, ножі та списи зазвичай асоціюються з могилами залізної доби Фото: Banaras Hindu University

Вчений-спеціаліст з залізної доби Вібха Тріпаті з Бандараського індуїстського університету наголосила, що зброя часто зустрічається в похованнях еліти цього періоду. "Кинджали, мечі, ножі та списи зазвичай асоціюються з могилами залізної доби", — сказала вона, зазначивши, що стан заліза надзвичайно добре збережений.

Сухий клімат і склад ґрунту Таміл Наду відіграли важливу роль у збереженні цих знахідок. На відміну від цього місця, залізні предмети з більш вологих регіонів, таких як рівнини Гангу, часто зберігаються лише у вигляді поверхневих слідів через корозію. Кращий стан металевих предметів у Таміл Наду дозволяє дослідникам набагато детальніше вивчати ранні методи обробки заліза.

Виробництво заліза вимагало температури від 1200 до 1500 градусів Цельсія, що потребувало точного контролю та кваліфікованої робочої сили. Колишній професор Деканського коледжу Р. К. Моханти припустив, що спис виготовили на замовлення, можливо, для демонстрації під час ритуалів або церемоній, пов'язаних з лідерством.

Вчені також продовжують дискутувати про ранній час виробництва заліза в південній Індії. Науковий консультант К. Раджан з Департаменту археології Таміл Наду описав спис як яскравий приклад передової технології для свого часу. Докази з таких місць, як Адічаналлур, Кодуманал і Кіладі, підтверджують думку, що металургія в цьому регіоні розвинулася набагато раніше, ніж вважали дослідники.

Спис залишається ключовим об'єктом для розуміння соціальної структури, похоронних звичаїв та металургійних технологій в стародавній Індії. Його розміри та майстерність виготовлення свідчать про давню роль Таміл Наду у виробництві заліза.

