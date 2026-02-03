Курган полулегендарного военачальника викингов вот-вот найдут: почему его ищут в Англии (фото)

Средневековые записи часто смешивают факты с легендами, оставляя многих деятелей эпохи викингов в подвешенном состоянии между историей и мифом. Однако последние археологические находки свидетельствуют о том, что один из самых страшных лидеров того времени, вероятно, похоронен под прибрежным холмом на северо-западе Англии.

Более тысячелетия место захоронения Иварра Бескостного оставалось неизвестным. Хронисты описывали его смерть, но подтвержденного места захоронения никогда не было найдено, пишет Arkeonews.

Сейчас большой курган с видом на Ирландское море стал наиболее вероятным местом его последнего упокоения. Археолог Стив Дикинсон, работающий в Камбрии, утверждает, что курган был намеренно построен и сформирован, а не образован естественными процессами.

Масштабы места и его расположение вблизи исторических морских путей свидетельствуют о захоронении исключительного статуса. Если это подтвердится, это будет первое монументальное захоронение викингов на корабле, обнаруженное в Великобритании, и одно из немногих известных в северо-западной Европе.

Теория базируется на кургане, упомянутом в средневековых текстах под названием Coningeshou, что обычно переводится как "Курган короля". Ранние исландские саги неоднократно упоминали это место, связывая его с могущественным правителем, а не с простым вождем.

Курган имел примерно 60 метров в диаметре и шесть метров в высоту, что соответствует размерам элитных захоронений викингов, найденных в Скандинавии. Его точное местонахождение не было обнародовано, чтобы защитить его от разграбления и повреждения.

Исторические источники приписывают Иварру Бескостному ведущую роль в захвате Йорка и возвышении Дублина как центра власти, контролируемого норвежцами Фото: Wikipedia Commons

Согласно сравнению письменных источников и физического ландшафта, ключевую роль играло прибрежное расположение кургана. Лидеры викингов часто выбирали места захоронения, видимые с моря, подкрепляя свою власть и память о себе вдоль важных морских путей.

Дикинсон заявил, что это место может указывать на ранее неизвестную зону захоронений викингов вдоль побережья Камбрии, что изменит современные представления о норвежских поселениях в этом регионе.

Окружающий ландшафт подкрепляет эту интерпретацию. Возле главного холма были обнаружены десятки меньших курганов, которые образовывали узор, который можно увидеть на других высокостатусных кладбищах викингов. Эти вторичные захоронения обычно ассоциировались с воинами, слугами или членами семьи, которых хоронили рядом с правителем, чтобы отразить лояльность и статус после смерти.

С помощью металлоискателей и поверхностных исследований были найдены большие железные корабельные заклепки и свинцовые гири Фото: Steve Dickinson

Хотя курган еще не раскопан, неинвазивные исследования предоставили материальные доказательства с окружающей территории. С помощью металлоискателей и поверхностных исследований были найдены большие железные корабельные заклепки и свинцовые гири, связанные с торговой системой викингов. Хотя эти предметы сами по себе не могут подтвердить захоронение корабля, они указывают на морскую деятельность и богатство элиты вблизи кургана.

Было запланировано дальнейшее исследование с использованием геофизического сканирования, чтобы определить, находится ли под землей структура в форме корабля. Такое сканирование может выявить контуры судна, не нарушая место раскопок, и предоставить важные доказательства перед тем, как рассматривать возможность раскопок

Иварр Бескостный был важной политической и военной фигурой IX века. Исторические источники приписывают ему ведущую роль в захвате Йорка и возвышении Дублина как центра власти, контролируемого норвежцами. Хотя поздняя традиция связывала его с Рагнаром Лодброком, историки продолжали дискутировать, отражала ли эта связь родственные отношения или литературный вымысел.

Его прозвище оставалось одним из самых обсуждаемых аспектов его личности. В средневековых текстах использовался термин beinlausi, означающий "бескостный", но его значение было неясным. Некоторые ученые предполагали, что это было заболевание, такое как несовершенный остеогенез, а другие выдвигали символические или лингвистические объяснения, связанные с ловкостью, ритуальным значением или морскими навыками.

Обнаружение захоронения, содержащего останки, могло бы позволить научно проверить эти гипотезы, хотя без надписей или генетических сравнений окончательная идентификация все равно была бы сложной

Погребения на кораблях викингов были зарезервированы для высших слоев общества. Умерших клали внутрь судна вместе с оружием, украшениями и предметами, связанными с властью и статусом. Затем корабль покрывали землей, создавая заметный курган.

В Британии самым известным захоронением на корабле было Саттон-Ху, англосаксонское, а не скандинавское место. Подтвержденный пример викингов в Камбрии изменит представление о политической власти в раннесредневековой Британии.

Археологи отметили, что даже если под курганом будет обнаружен корабль, его принадлежность Иварру Бескостному останется неопределенной. Однако идентификация захоронения на корабле викингов на побережье Камбрии станет важным шагом вперед в понимании деятельности норвежцев в Англии.

