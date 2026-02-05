Цей шифр часів Другої світової війни нікому не піддався: послання знайшли на скелеті в димарі

На початку 1980-х років звичайна перевірка будинку на півдні Англії привела до виявлення військової таємниці. Під час огляду димаря житлового будинку в Сурреї були знайдені останки поштового голуба, а також запечатаний контейнер із зашифрованим повідомленням, яке датується періодом Другої світової війни.

Під час війни поштові голуби відігравали важливу роль у військових комунікаціях Великої Британії. Голуби використовувалися, коли радіопередача була небезпечною або неможливою, пише IFLScience.

Один з найкраще задокументованих прикладів стосується бомбардувальника Королівських повітряних сил, який повертався з Норвегії в лютому 1942 року. Після того, як ворожий вогонь вивів літак з ладу, він впав у Північне море. Не маючи можливості надіслати радіосигнал, екіпаж випустив поштового голуба на ім'я Вінкі.

Вона пролетіла приблизно 193 кілометри назад до свого голубника у Великій Британії. Коли вона прибула, вкрита мастилом, її стан дозволив владі обчислити ймовірне місце падіння літака, оцінивши час польоту, вітрові умови та зменшену швидкість. Незабаром після цього рятувальні команди знайшли екіпаж, а Вінкі пізніше отримала медаль Дікіна за свою роль в операції.

Голуби використовувалися не тільки в екстрених ситуаціях. Багато з них виконували завдання з перевезення зашифрованих повідомлень, які могли прочитати тільки одержувачі з правильним шифром.

За даними Управління урядового зв'язку Великої Британії, методи шифрування в воєнний час були розроблені з урахуванням високого рівня безпеки. Повідомлення часто базувалися на спеціальних кодових книгах, в яких групи літер позначали конкретні оперативні деталі. Для додаткового захисту ці групи могли бути додатково зашифровані за допомогою таких методів, як одноразові шифри.

Такий рівень безпеки став проблемою через кілька десятиліть. У 1982 році голуб, знайдений у димарі в Сурреї, ніс повідомлення, складене з груп великих літер і цифр: "AOAKN HVPKD FNFJU YIDDCRQXSR DJHFP GOVFN MIAPXPABUZ WYYNP CMPNW HJRZHNLXKG MEMKK ONOIB AKEEQUAOTA RBQRH DJOFM TPZEHLKXGH RGGHT JRZCQ FNKTQKLDTS GQIRU AOAKN 27 1525/6".

Попри інтерес громадськості, текст так і не був надійно розшифрований. Експерти постійно відзначають, що без оригінальних кодових книг або ключів розшифрування неможливе.

Сам голуб дав обмежені підказки. Алюмінієве кільце на його нозі вказувало, що він народився в 1940 році, а червона капсула свідчила про те, що він належав союзним військам. Колін Хілл, куратор виставки "Голуби на війні" в Блетчлі-Парку, заявив, що ця інформація була єдиною, яку можна було підтвердити. Він припустив, що птах, можливо, повертався з окупованої нацистами Європи, зупинився, щоб відпочити на димарі, і там загинув.

У повідомленні з'явилися додаткові підказки. Воно було підписано "Sjt W Stot", використовуючи стару орфографію слова "сержант". Коди, написані поруч із текстом, ідентифікували птаха як зареєстрованого в Національному союзі голубів-гонців і містили роки реєстрації та регіональні ідентифікатори. Однак невідповідності в цих позначках не давали змоги чітко визначити, про якого саме голуба йшлося.

Упродовж багатьох років кілька осіб заявляли, що розшифрували шифр. У 2012 році канадський аматорський дешифрувальник Горд Янг заявив, що розшифрував повідомлення за лічені хвилини, інтерпретувавши його як бойовий звіт про позиції німців у Нормандії і приписавши його сержанту Вільяму Стотту з Ланкаширського фузілерського полку. Янг стверджував, що правила правопису вказували на старі методи військової підготовки.

Ці твердження були відкинуті експертами. Майкл Сміт, історичний консультант Блетчлі-Парку, заявив, що використання кодів у стилі Першої світової війни під час Другої світової війни було б небезпечним і непрактичним.

Управління урядового зв'язку Великої Британії переглянуло сотні запропонованих рішень і не знайшло жодного надійного, дійшовши висновку, що повідомлення майже напевно було зашифровано за допомогою одноразового блоку.

Без оригінальних матеріалів шифрування повідомлення залишається нечитабельним. Голуб у димарі нагадує про те, скільки зусиль було докладено для збереження безпеки інформації під час війни — і наскільки важливою безпека інформації є сьогодні.

