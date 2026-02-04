Визначна знахідка: вчені нарешті дізналися, чиї кістки виявили в Кордові 7 років тому (фото)

Невелика кістка, знайдена на півдні Іспанії, викликала нові питання щодо однієї з найвідоміших військових кампаній античності. Ця знахідка, датована більш ніж 2200 роками тому, може бути першим прямим фізичним доказом використання слонів на Піренейському півострові під час Другої Пунічної війни.

Кістку, розміром приблизно з бейсбольний м'яч, виявили поблизу міста Кордова. Дослідники припустили, що вона могла належати одному зі слонів, задіяних карфагенською армією під час конфлікту з Римом, пише Live Science.

Історичні джерела свідчать, що Ганнібал повів 37 слонів через Іберію, Піренеї, на південь Галлії, а пізніше через Альпи в своїй кампанії проти Римської республіки.

До цього відкриття археологічні свідчення про цих тварин були обмеженими. Найбільш вагомим доказом були можливі порушення ґрунту та сліди в альпійських перевалах уздовж сучасного французько-італійського кордону, які, як вважається, були спричинені переміщенням великих тварин по цій території.

Нещодавно виявлена кістка "може виявитися знаковою подією", — сказав Рафаель Мартінес Санчес, археолог з Університету Кордови і головний автор дослідження. Він зазначив, що до цього часу "не було прямих археологічних свідчень про використання цих тварин".

Кістку виявили у 2019 році під час розкопок укріпленого іберійського поселення, розташованого в захищеному закруті річки. Радіовуглецеве датування визначило вік шару ґрунту приблизно в 2250 років, що передує римському контролю над цією територією, який почався приблизно в 150 році до н. е. Такі укріплені поселення, відомі римлянам як оппіди, зазвичай асоціювалися з кельтськими громадами.

Знахідка спантеличила дослідників, оскільки не відповідала жодному відомому місцевому виду. Через кілька років її ідентифікували як праву зап'ястну кістку слона. Дослідники дійшли висновку, що тварину, ймовірно, привезли в цей регіон у складі військового контингенту.

Історичні джерела описують Карфаген, розташований на території сучасної Тунісії, як велику морську державу, але його сухопутні війська також були грізними. Карфаген використовував бойових слонів під час перших двох Пунічних воєн в рамках своїх зусиль по завоюванню ключових регіонів західного Середземномор'я.

Більшість останків слона, ймовірно, з часом розклалися, але зап'ясткова кістка, здається, збереглася, оскільки була захищена обваленою стіною Фото: Agustín López and Rafael Martínez

Знахідки на місці розкопок в Кордові вказують на військове протистояння під час Другої Пунічної війни, яка тривала з 218 по 201 рік до н. е. Дослідники припустили, що карфагенська армія зіткнулася з місцевими силами в поселенні і що слон, ймовірно, був убитий під час боїв. Додатковими ознаками конфлікту були 12 округлих кам'яних снарядів, які, як вважають, використовувалися як боєприпаси для карфагенських катапульт.

Більшість останків слона, ймовірно, з часом розклалися, але зап'ясткова кістка, здається, збереглася, оскільки була захищена обваленою стіною. Дослідники також розглянули можливість того, що кістка була видалена і збережена навмисно, оскільки її розмір дозволяв легко транспортувати.

За словами Мартінеса Санчеса, неможливо визначити, чи належав слон до азійського виду Elephas maximus indicus, який використовував Пірр Епірський проти Риму, чи до вимерлого африканського виду слонів, який був улюбленим для карфагенських військ.

Додатковими ознаками конфлікту були 12 округлих кам'яних снарядів, які, як вважають, використовувалися як боєприпаси для карфагенських катапульт Фото: Agustín López and Rafael Martínez

Ганнібал розпочав свій похід проти Риму в 218 р. до н. е., обравши маршрут через Західну Європу, а не прямий перехід через Середземне море. Хоча багато його слонів загинули під час переходу через Альпи, його війська здобули кілька важливих перемог в Італії. Зрештою, Ганнібала було відкликано до Карфагена в 203 р. до н. е., і війна закінчилася перемогою Риму. Пізніші конфлікти завершилися руйнуванням Карфагена під час Третьої Пунічної війни.

Дослідники зазначили, що слон з Кордови не був серед тих, що перетнули Альпи. Проте вони описали кістку як рідкісний фізичний спогад про Пунічні війни та як доказ переміщення "гігантських танків старовини" по Іберійському півострову.

