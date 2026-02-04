Выдающаяся находка: ученые наконец узнали, чьи кости обнаружили в Кордове 7 лет назад (фото)

Небольшая кость, найденная на юге Испании, вызвала новые вопросы относительно одной из самых известных военных кампаний античности. Эта находка, датированная более чем 2200 годами назад, может быть первым прямым физическим доказательством использования слонов на Пиренейском полуострове во время Второй Пунической войны.

Кость, размером примерно с бейсбольный мяч, обнаружили вблизи города Кордова. Исследователи предположили, что она могла принадлежать одному из слонов, задействованных карфагенской армией во время конфликта с Римом, пишет Live Science.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исторические источники свидетельствуют, что Ганнибал повел 37 слонов через Иберию, Пиренеи, на юг Галлии, а позже через Альпы в своей кампании против Римской республики.

До этого открытия археологические свидетельства об этих животных были ограниченными. Наиболее весомым доказательством были возможные нарушения почвы и следы в альпийских перевалах вдоль современной французско-итальянской границы, которые, как считается, были вызваны перемещением крупных животных по этой территории.

Недавно обнаруженная кость "может оказаться знаковым событием", — сказал Рафаэль Мартинес Санчес, археолог из Университета Кордовы и главный автор исследования. Он отметил, что до сих пор "не было прямых археологических свидетельств об использовании этих животных".

Кость обнаружили в 2019 году во время раскопок укрепленного иберийского поселения, расположенного в защищенном излучине реки. Радиоуглеродное датирование определило возраст слоя почвы примерно в 2250 лет, что предшествует римскому контролю над этой территорией, который начался примерно в 150 году до н. э. Такие укрепленные поселения, известные римлянам как оппиды, обычно ассоциировались с кельтскими общинами.

Находка озадачила исследователей, поскольку не соответствовала ни одному известному местному виду. Через несколько лет ее идентифицировали как правую запястную кость слона. Исследователи пришли к выводу, что животное, вероятно, привезли в этот регион в составе военного контингента.

Исторические источники описывают Карфаген, расположенный на территории современной Тунисии, как великую морскую державу, но его сухопутные войска также были грозными. Карфаген использовал боевых слонов во время первых двух Пунических войн в рамках своих усилий по завоеванию ключевых регионов западного Средиземноморья.

Большинство останков слона, вероятно, со временем разложились, но запястная кость, кажется, сохранилась, поскольку была защищена обвалившейся стеной Фото: Agustín López and Rafael Martínez

Находки на месте раскопок в Кордове указывают на военное противостояние во время Второй Пунической войны, которая длилась с 218 по 201 год до н. э. Исследователи предположили, что карфагенская армия столкнулась с местными силами в поселении и что слон, вероятно, был убит во время боев. Дополнительными признаками конфликта были 12 округлых каменных снарядов, которые, как полагают, использовались в качестве боеприпасов для карфагенских катапульт.

Большинство останков слона, вероятно, со временем разложились, но запястная кость, кажется, сохранилась, поскольку была защищена обвалившейся стеной. Исследователи также рассмотрели возможность того, что кость была удалена и сохранена намеренно, поскольку ее размер позволял легко транспортировать.

По словам Мартинеса Санчеса, невозможно определить, принадлежал ли слон к азиатскому виду Elephas maximus indicus, который использовал Пирр Эпирский против Рима, или к вымершему африканскому виду слонов, который был любимым для карфагенских войск.

Дополнительными признаками конфликта были 12 округлых каменных снарядов, которые, как полагают, использовались как боеприпасы для карфагенских катапульт Фото: Agustín López and Rafael Martínez

Ганнибал начал свой поход против Рима в 218 г. до н. э., выбрав маршрут через Западную Европу, а не прямой переход через Средиземное море. Хотя многие из его слонов погибли при переходе через Альпы, его войска одержали несколько важных побед в Италии. В конце концов, Ганнибал был отозван в Карфаген в 203 г. до н. э., и война закончилась победой Рима. Более поздние конфликты завершились разрушением Карфагена во время Третьей Пунической войны.

Важно

Целый город под землей: вблизи Кракова скрывается сеть тоннелей на сотни километров (фото)

Исследователи отметили, что слон из Кордовы не был среди тех, кто пересек Альпы. Однако они описали кость как редкое физическое воспоминание о Пунических войнах и как доказательство перемещения "гигантских танков древности" по Иберийскому полуострову.

Ранее Фокус писал о доказательствах существования библейских великанов. Ученые обнаружили старинное письмо, в котором путешественников предупреждали об опасных созданиях.

Также мы рассказывали о новых деталях инкского ритуала Капакоча. Ученые обнаружили, что останки принесенных в жертву людей намеренно мумифицировали.