Ціле місто під землею: поблизу Кракова ховається мережа тунелів на сотні кілометрів (фото)

Поблизу Кракова, Польща, ховається підземний комплекс, утворений з твердої солі, який формував місцеве життя упродовж тисячоліть. Цей промисловий центр, згодом перетворився на величезний підземний комплекс, наповнений каплицями, музеями та скульптурами, повністю витесаними з солі.

Приблизно 13,5 мільйонів років тому морська вода затопила басейн поблизу Карпатських гір у Центральній Європі. Згодом тектонічні рухи призвели до відступу води, залишивши після себе величезні поклади солі, вбудовані в навколишні скелі, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Археологічні дослідження копальні Величка виявили найдавніші відомі інструменти для видобутку солі в Центральній Європі, що датуються неолітом. Ранні громади збирали розсіл з природних джерел і кип'ятили його, поки вода не випаровувалася, отримуючи сіль, яка використовувалася головним чином для консервування їжі. Цей метод залишався поширеним до XI-XII століть н. е., коли поверхневі джерела почали зникати.

Видобуток тривав впродовж століть і остаточно припинився в 1996 році, вже після того, як це місце отримало статус об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Фото: Wikimedia Commons

У міру зменшення доступу до розсолу були побудовані соляні колодязі, а потім і підземні шахти у Величці. У XIII столітті розпочався великомасштабний видобуток, що зробило це місце однією з найдавніших соляних копалень, відомих на сьогоднішній день.

Видобуток тривав впродовж століть і остаточно припинився в 1996 році, вже після того, як це місце отримало статус об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і було визнано офіційним історичним пам'ятником Польщі.

У каплиці знаходяться люстри, релігійні рельєфи та соляна скульптура Івана Павла II, а також соляна копія "Таємної вечері" Леонардо да Вінчі Фото: Wikimedia Commons

Підземна система простягається на понад 245 кілометрів тунелів, розташованих на дев'яти рівнях, і досягає глибини 327 метрів. Одним з найвизначніших приміщень є каплиця Святої Кінги, розташована на глибині близько 101 метра під землею. У каплиці знаходяться люстри, релігійні рельєфи та соляна скульптура Івана Павла II, а також соляна копія "Таємної вечері" Леонардо да Вінчі.

Важливо

Курган напівлегендарного воєначальника вікінгів от-от знайдуть: чому його шукають в Англії (фото)

Коридорами шахти прогулювалися такі видатні особистості, як Йоганн Вольфганг фон Гете, Олександр фон Гумбольдт та Микола Коперник. Сьогодні соляна шахта у Величці є об'єктом культурної спадщини, що дозволяє зазирнути в геологічну історію, середньовічну промисловість та століття людської праці, збережені під землею.

Раніше Фокус писав про те, яка доля спіткала Александрію на Тигрі. Це древнє місто відігравало важливу роль у античні часи.

Також ми розповідали про цінні артефакти, знайдені у Лінкольнширі, Англія. Ці знахідки дозволили отримати детальну картину середньовічного минулого Грімсбі, важливого портового міста.