Розкопали середньовічне минуле міста: археологи знайшли цінні артефакти у Лінкольнширі

Нещодавні археологічні роботи дозволили отримати детальну картину середньовічного минулого Грімсбі, портового міста в графстві Лінкольншир, Англія. Артефакти, від залишків шкіряного взуття до риб'ячих кісток, допомогли дослідникам реконструювати розвиток цього району та спосіб життя людей кілька століть тому.

Знахідки виявили під час розкопок поблизу району Флоттергейт в рамках робіт, пов'язаних з реконструкцією Фрешні-Плейс. Дослідження було завершено компанією York Archaeology перед початком будівництва великого резервуара для запобігання повеням, пише Heritage Daily.

Розкопки проводилися з жовтня минулого року до початку лютого 2026 року і були рекомендовані місцевим органом планування та відповідальним за культурну спадщину, щоб забезпечити належне документування важливих знахідок.

Місце розкопок знаходилося на глибині близько двох-трьох метрів нижче сучасного рівня моря, що дозволило віднести його до шарів, вік яких перевищує 500 років. Серед найцікавіших знахідок були збережені фрагменти шкіри, кераміки та риб'ячі кістки.

Археологи вважають, що це місце було частиною середньовічного ринку, який відігравав центральну роль у житті міста. Хоча навколишнє середовище з часом змінилося, його функція в місті, здається, залишалася незмінною, адаптуючись до різних потреб різних поколінь.

BWB Consulting координувала археологічну програму для проєкту реконструкції. Філ Мур, головний консультант з археології, сказав: "Вологість цього місця означала, що завжди існувала ймовірність збереження органічних матеріалів, таких як дерево або шкіра. Хоча можна було б очікувати, що вологі умови спричинять розпад, відсутність кисню в ґрунті фактично заважає мікроорганізмам, відповідальним за розкладання, вижити".

Луїза Дженнінгс, співробітниця ради з питань культурної спадщини, сказала, що ці знахідки додають важливих деталей до розуміння минулого міста. "На перший погляд, це, здається, була зона обробки шкіри, подібна до ділянок, які ми виявили під час попередніх розкопок в інших частинах міста. Можна легко уявити, як тут люди виготовляли шкіряні фартухи або взуття. З огляду на близькість місця до моря, не дивно, що тут знайдено мушлі устриць і риб'ячі кістки, оскільки риба і молюски становили значну частину місцевого раціону".

Член кабінету міністрів з питань туризму та культурної спадщини Хейден Доукінс назвав знахідки "дійсно захоплюючими". Він зазначив: "Знати, що під нашими ногами лежить цілий світ, — це надзвичайне відчуття. Можливість відкрити і зрозуміти його — це привілей для Ради та для всього району. Я б дуже хотів, щоб ці предмети повернулися до міста і були виставлені на майбутній виставці, щоб люди могли їх побачити — і, можливо, навіть потримати в руках".

Історичні записи свідчать, що Великий Грімсбі вперше згадується в писемних джерелах у 866 році н. е. До 1086 року вздовж річки Хейвен проживало близько 33 сімей. 11 березня 1201 року місто отримало хартію, яка встановлювала управління мером і створювала власний суд та місцеву владу.

До XII століття Грімсбі перетворився на великий рибальський і торговий порт. Окрім риби, кораблі перевозили деревину з Норвегії, вино з Іспанії та Франції, а також вугілля з Ньюкасла. Експорт вовни допомагав підтримувати місцеву економіку, і в період свого розквіту місто посідало 12-те місце за податковою вартістю для королівської скарбниці.

Ці знахідки показали, наскільки тісно були пов'язані робота, торгівля, харчування та повсякденне життя в середньовічному місті, даючи сучасним мешканцям більш чітке уявлення про те, як їхня громада формувалася з плином часу.

