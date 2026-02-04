Чому ілюмінатори літака мають отвір: це не випадкова деталь

Довгі перельоти часто дають пасажирам час помітити дрібні деталі всередині салону. Однією з особливостей, яка часто викликає питання, є невеликий отвір біля нижньої частини ілюмінатора літака.

Хоча він виглядає незначним, цей отвір відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки пасажирів під час польоту, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Комерційні літаки зазвичай літають на висоті близько 10 600 метрів над Землею, де тиск зовнішнього повітря падає приблизно до 0,24 кілограма на квадратний сантиметр. На такій висоті люди без захисту втратили б свідомість. Щоб цього не сталося, в салоні підтримується набагато вищий тиск — близько до 0,58 кілограма на квадратний сантиметр. Ця різниця створює постійну силу, оскільки повітря з вищим тиском всередині салону тисне назовні.

Ілюмінатори чутливіші до цієї сили, ніж металевий корпус літака, тому інженери спроєктували їх з декількома захисними функціями. Більшість літакових вікон виготовляються з трьох шарів міцного синтетичного матеріалу.

Зовнішня і середня панелі призначені для витримування змін тиску і екстремального холоду. Внутрішня панель, до якої можуть торкатися пасажири, в основному захищає інші шари від пошкоджень і не є герметичною.

Невеликий отвір, зазвичай розташований у середній панелі, дозволяє повітрю проникати в проміжок між шарами вікна. Така конструкція гарантує, що більша частина тиску припадає на зовнішню панель, яка є найміцнішою частиною ілюмінатора. Якщо зовнішня панель буде пошкоджена, середня панель все одно зможе витримати тиск.

Отвір також допомагає контролювати зміни температури. Під час підйому або спуску літака повітря, що знаходиться в камері, може розширюватися або стискатися. Пропускання повітря через отвір зменшує навантаження на вікно. Воно також дозволяє виходити волозі між шарами.

Ще однією особливістю безпеки є округла форма ілюмінаторів літака. Вигнуті краї розподіляють тиск більш рівномірно і зменшують ймовірність утворення тріщин.

Важливо

Знайдено докази існування біблійних велетнів: про них застерігали в стародавньому листі (фото)

Ці конструктивні особливості показують, чому ілюмінатори літаків залишаються надійними навіть у складних умовах на великій висоті.

Раніше Фокус писав про пошуки кургану напівлегендарного лідера вікінгів. Вчені вважають, що знайшли його поховання в Англії.

Також ми розповідали про таємні тунелі поблизу Кракова. Вони простягаються на сотні кілометрів.