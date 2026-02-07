Таинственная катастрофа 1976 года в Антарктиде: ученые обнаружили новые доказательства

В Антарктиде болгарские ученые обнаружили обломки аргентинского самолета, который разбился 50 лет назад. Место катастрофы обнаружили во время обследования местности с помощью дрона.

Болгарские исследователи, работающие в Антарктиде, заявили об обнаружении обломков самолета, связанного с катастрофой 1976 года вблизи Бернард-Пойнт на острове Ливингстон в Южных Шетландских островах, пишет Heritage Daily.

К месту катастрофы добрались после того, как исследовательское судно прибыло к мысу Бернард-Пойнт, что стало очередным шагом в длительных раскопках, сосредоточенных на исторических авиационных авариях в экстремальных условиях.

Обломки принадлежали самолету аргентинских ВВС, который потерпел крушение во время разведывательной миссии. Полет осуществлялся с целью мониторинга условий для научной работы и морской навигации в регионе.

Капитан 2-го ранга Радко Мюевский, командир болгарского научно-исследовательского судна "Св. Св. Кирилл и Мефодий", сообщил, что открытие сделали после обследования с помощью дрона, который обнаружил обломки.

Впоследствии их собрали и переместили на борт судна. Физик Олег Василев идентифицировал обломки во время воздушной инспекции.

Это второе открытие, связанное с одним и тем же самолетом. Ранее в 2024 году члены экспедиции нашли металлические обломки вблизи Фолс-Бей и Бернард-Пойнт, что подтвердило место крушения.

Восстановленные части будут переданы на аргентинскую военно-морскую базу в Мар-дель-Плата. Во время церемонии на борту лейтенант Агустин Виейра да Коста поблагодарил экипаж и почтил память персонала аргентинского флота и ВВС, погибших в аварии.

Научно-исследовательское судно вышло из Варны 7 ноября и достигло Мар-дель-Плата 13 декабря 2025 года после пересечения Атлантического океана.

Миссия подчеркнула важность международного сотрудничества в исследовании Антарктики и длительную важность важных усилий по поиску в отдаленных регионах.

