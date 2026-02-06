Таких князей никогда не было: почему Святослав Храбрый отрекся от Киева (фото)

В X веке правителем Киевской Руси стал Святослав Игоревич, который резко выбивался из представлений о княжеской власти. Он был воином, которого называют последним викингом и первым казаком.

Святослав Игоревич был единственным сыном киевского князя Игоря и княгини Ольги. Долгое время он правил под регентством своей матери, а став самостоятельным правителем, вошел в историю как Святослав Храбрый.

Постоянная война как способ правления князя Святослава Игоревича

Святослав Игоревич вошел в летописи как правитель, который почти не занимался внутренним управлением. Его деятельность сосредоточивалась на непрерывных военных кампаниях — против Хазарского каганата, волжских болгар, Византии и балканских государств.

"Повесть временных лет" прямо указывает на воинственную натуру князя, передавая известное выражение: "Иду на вы".

Эта фраза была не образным оборотом, а реальной практикой предупреждения врага о начале войны, что противоречило привычной для того времени тактике внезапных нападений.

Быт князя без роскоши: как жил Святослав Храбрый

Не менее необычным был повседневный образ жизни князя. В "Повести временных лет" указано, что князь жил так же, как и его воины, не отделяя себя роскошью или комфортом.

Святослав на коне в походе на Царьград. Скульптор — Евгений Лансере, 1886 Фото: Википедия

Летописец подчеркивал: "Не возил он ни телег, ни котлов, ни мяса не варил, но, тонко нарезав конское мясо или зверя, пик на углях".

Такой быт был типичным для кочевых военных вождей, но выглядел необычно для правителя Руси.

Святослав Игоревич, первый казак: внешность, которая ломала представление о князе

Внешний вид Святослава также вызывал недоумение у современников. Византийский историк Лев Диакон, видевший князя лично, оставил подробное описание: "Голова его была бритая, с одной стороны свисала прядь волос; в одном ухе он носил золотую серьгу с карбункулом и двумя жемчужинами".

Святослав Игоревич, мозаика на станции Золотые Ворота в Киеве, 1989 Фото: Википедия

Для византийской традиции это был образ варварского военачальника, а не монарха, олицетворяющего государственный порядок. Там его даже боялись.

Отказ от Киева как политического центра Руси

Еще одним проявлением нестандартного мышления стал отказ Святослава считать Киев главным центром своей власти. Летопись сохранила его слова: "Не любо мне есть в Киеве жить. Хочу жить я в Переяславце на Дунае, потому что то есть середина земли моей".

Это решение объяснялось военными и торговыми соображениями, но в то же время подрывало саму идею Киева как безоговорочной столицы Руси.

Смерть князя Святослава как часть степной традиции

Даже гибель Святослава оставила после себя хорошо задокументированный и необычный факт. После поражения от печенегов хан Куря, по летописи, сделал из черепа князя чашу, "оковав его золотом".

Гибель Святослава. Миниатюра из Радзивилловской летописи XV в. Фото: Википедия

В степной традиции это означало признание силы врага, а не надругательство над ним, поэтому еще раз указывает на восприятие Святослава прежде всего как воина.

Святослав Игоревич предстает не как типичный князь Киевской Руси, а как лидер, который соединил в себе черты князя, воина и степного вождя.

Именно эта несовместимость с привычными моделями власти делает князя Святослава Храброго одной из самых необычных фигур Киевской Руси и объясняет, почему он так резко выделяется на фоне других князей.

