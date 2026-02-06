Таких князів ніколи не було: чому Святослав Хоробрий відрікся від Києва (фото)

У X столітті правителем Київської Русі став Святослав Ігорович, який різко вибивався з уявлень про княжу владу. Він був воїном, якого називають останнім вікінгом і першим козаком.

Святослав Ігорович був єдиним сином київського князя Ігоря та княгині Ольги. Довший час він правив під регентством своєї матері, а ставши самостійним правителем, увійшов в історію як Святослав Хоробрий.

Постійна війна як спосіб правління князя Святослава Ігоровича

Святослав Ігорович увійшов у літописи як правитель, що майже не займався внутрішнім управлінням. Його діяльність зосереджувалася на безперервних військових кампаніях — проти Хозарського каганату, волзьких болгар, Візантії та балканських держав.

"Повість минулих літ" прямо вказує на войовничу натуру князя, передаючи відомий вислів: "Іду на ви".

Ця фраза була не образним зворотом, а реальною практикою попередження ворога про початок війни, що суперечило звичній для того часу тактиці раптових нападів.

Побут князя без розкоші: як жив Святослав Хоробрий

Не менш незвичним був повсякденний спосіб життя князя. У "Повісті минулих літ" зазначено, що князь жив так само, як і його воїни, не відокремлюючи себе розкішшю чи комфортом.

Святослав на коні у поході на Царгород. Скульптор — Євген Лансере, 1886 Фото: Вікіпедія

Літописець наголошував: "Не возив він ані возів, ані казанів, ані м’яса не варив, але, тонко нарізавши кінське м’ясо чи звірину, пік на вугіллі".

Такий побут був типовим для кочових воєнних вождів, але виглядав незвично для правителя Русі.

Святослав Ігорович, перший козак: зовнішність, що ламала уявлення про князя

Зовнішній вигляд Святослава також викликав подив у сучасників. Візантійський історик Лев Диякон, який бачив князя особисто, залишив докладний опис: "Голова його була голена, з одного боку звисало пасмо волосся; в одному вусі він носив золоту сережку з карбункулом і двома перлинами".

Святослав Ігорович, мозаїка на станції Золоті Ворота у Києві, 1989 Фото: Вікіпедія

Для візантійської традиції це був образ варварського воєначальника, а не монарха, що уособлює державний порядок. Там його навіть боялися.

Відмова від Києва як політичного центру Русі

Ще одним проявом нестандартного мислення стала відмова Святослава вважати Київ головним осередком своєї влади. Літопис зберіг його слова: "Не любо мені є в Києві жити. Хочу жити я в Переяславці на Дунаї, бо то є середина землі моєї".

Це рішення пояснювалося військовими й торговими міркуваннями, але водночас підривало саму ідею Києва як беззаперечної столиці Русі.

Смерть князя Святослава як частина степової традиції

Навіть загибель Святослава залишила по собі добре задокументований і незвичний факт. Після поразки від печенігів хан Куря, за літописом, зробив з черепа князя чашу, "окувавши його золотом".

Загибель Святослава. Мініатюра з Радзивіллівського літопису XV ст. Фото: Вікіпедія

У степовій традиції це означало визнання сили ворога, а не наругу над ним, тож ще раз вказує на сприйняття Святослава передусім як воїна.

Святослав Ігорович постає не як типовий князь Київської Русі, а як лідер, який поєднав у собі риси князя, воїна і степового вождя.

Саме ця несумісність зі звичними моделями влади робить князя Святослава Хороброго однією з найбільш незвичайних постатей Київської Русі та пояснює, чому він так різко виділяється на тлі інших князів.

Раніше Фокус писав про останнього запорожця. Дмитро Яворницький став найвідомішим дослідником епохи козацтва. Він присвятив цій справі життя, вивчаючи місця, де стояли старі Січі.