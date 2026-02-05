Поклонялися олімпійським богам до IX століття: вчені знайшли нащадків стародавніх еллінів завдяки древній ДНК (фото)

Упродовж століть більша частина Європи відмовилася від поклоніння стародавнім богам у міру поширення християнства по континенту. Однак історичні джерела описують віддалену місцевість на півдні Греції, де дохристиянські традиції збереглися набагато довше, ніж очікувалося.

Недавні генетичні дослідження додали цим розповідям вагому наукову підтримку. Велике міжнародне дослідження ДНК, проведене Оксфордським університетом, вивчало населення Мані, суворого півострова на південному краю материкової Греції, пише Arkeonews.

Результати показали, що ця ізольована громада залишається однією з найбільш генетично відмінних популяцій в Європі, зберігаючи спадщину, що сягає давньогрецьких суспільств бронзового, залізного та римського періодів.

Історичні тексти давно натякали на цю виняткову особливість. Візантійський імператор Костянтин VII писав, що жителі цього регіону "не походять від слов'ян, а від стародавніх римлян, яких називали еллінами".

Він також зазначав, що громади в Мані продовжували поклонятися олімпійським богам аж до IX століття, через століття після того, як християнство стало домінуючою релігією у Візантійській імперії. Упродовж багатьох років вчені дискутували, чи відображають ці твердження реальність, чи є риторичним перебільшенням.

Географія Мані відіграла вирішальну роль у формуванні історії півострова. Круті гори, вузька прибережна смуга та обмежені шляхи доступу перетворили цю місцевість на природну оборонну зону. Укріплені кам'яні баштові будинки додавали додаткового захисту, обмежуючи зовнішнє заселення та зменшуючи вплив міграції населення, яка трансформувала більшу частину Балкан після падіння Римської імперії.

Щоб перевірити давні історичні твердження, дослідники проаналізували ДНК 102 осіб з підтвердженим походженням з Мані. Маркери Y-хромосоми по батьківській лінії та мітохондріальна ДНК по материнській лінії були порівняні зі стародавніми зразками та сучасними популяціями з усієї Європи та Середземномор'я. Генетичні патерни, виявлені в Мані, різко відрізнялися від тих, що були знайдені в інших районах материкової Греції.

Укріплені кам'яні баштові будинки додавали додаткового захисту Фото: Leonidas-Romanos Davranoglou

Понад 80 відсотків чоловічих ліній належали до гаплогрупи J-M172, генетичної гілки, пов'язаної з древніми грецькими популяціями. Ця лінія зустрічається лише в невеликій кількості в більшості регіонів Греції, але домінує в Мані. Кілька підгруп показали прямий зв'язок з популяціями бронзового та залізного віків. Дані також вказують на те, що понад половина сучасних чоловіків глибокої Мані походять від одного чоловічого предка, який жив приблизно в VII столітті н. е.

Така концентрація вказує на серйозне скорочення населення, ймовірно спричинене війнами, хворобами або політичним колапсом. Після цього періоду обмежена кількість сімей розширилася, сформувавши генетичну структуру, яку ми бачимо сьогодні. Тривала ізоляція дозволила цим стародавнім генетичним маркерам залишитися в основному незмінними.

Ця генетична хронологія збігається з періодом інтенсивної кризи між IV і VIII століттями н. е., що характеризувався спалахами чуми, слов'янськими переселеннями до Греції та повторюваними набігами на узбережжя. Письмові записи з Мані в основному зникають у цей період, що свідчить про те, що населення відійшло в ізоляцію. Генетичні дані підтверджують думку, що це відходження посилило особливу культурну та біологічну ідентичність.

Дослідники також відзначили тісний зв'язок між генетикою та архітектурою. Розподіл мегалітичних кам'яних будівель Мані тісно збігався з поширенням домінуючих батьківських родів, що свідчить про те, що сучасні мешканці можуть походити від тих самих груп, які побудували ці укріплені поселення понад тисячу років тому.

Материнська спадковість розповідає іншу історію. Вчені ідентифікували понад тридцять материнських родоводів, що свідчить про обмежений, але постійний контакт з навколишніми регіонами. Ці родоводи пов'язують Мані зі східним Середземномор'ям, Кавказом, Західною Європою та Північною Африкою. Ця закономірність підтверджує уявлення про патріархальне суспільство, в якому чоловічі лінії залишалися незмінними, а жінки іноді входили в них через шлюб або міграцію.

Ці висновки також змінили уявлення про кланову систему Мані. Генетичні дані свідчать про те, що багато кланів утворилися між XIV і XVI століттями, раніше, ніж раніше припускали історики.

Місцеві традиції часто стверджують, що вони походять від візантійських дворян, хрестоносців або імперських чиновників. Однак генетичні дані показують, що ці історії, ймовірно, відображають символічну ідентичність, а не біологічне походження. Натомість, дані вказують на безперервну місцеву спадщину, що сягає пізньої античності.

Порівняння з глобальними базами даних ДНК не виявило майже жодних близьких збігів з родами Мані в інших регіонах. Дослідники описали цей регіон як генетичний острів, який зберіг давнє середземноморське різноманіття, при цьому мало сприяючи внутрішній міграції.

Ізольовані громади, такі як Мані, дають рідкісне уявлення про те, як населення вижило під час великих історичних змін, включаючи падіння Римської імперії та демографічні зміни, що послідували за цим. Майбутній аналіз стародавньої ДНК з археологічних решток може прояснити, чи є мешканці Мані прямими нащадками місцевих стародавніх народів, чи групами, які шукали притулку в часи потрясінь.

Півострів Мані є одним з найяскравіших прикладів культурної та біологічної безперервності в Європі, де сліди стародавньої Греції зберігаються не тільки в історичних текстах і архітектурі, але й у генетичній структурі її населення.

