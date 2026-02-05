У Туреччині знайдено 2800-річні урартські написи: вони описують захоплення нескореного міста (фото)

Під час рятувальних розкопок у басейні озера Ван на півдні Туреччини археологи знайшли три добре збережені клинописні написи, яким майже 2800 років. Висічені в камені на початку першого тисячоліття до н. е., тексти надали свідчення того, як урартські правителі забезпечували контроль над регіоном.

Написи виявили в фортеці Керзют, укріпленому місці з видом на рівнину Мурадіє. Розкопки, проведені Управлінням музею Вану, підтвердили, що фортеця мала стратегічне значення для Урартського держави, пише Arkeonews.

Розташування фортеці дозволяло контролювати сільськогосподарські угіддя та основні сухопутні шляхи в східній Анатолії, що з'єднували регіон озера Ван з навколишніми районами.

Написи виявили в фортеці Керзют, укріпленому місці з видом на рівнину Мурадіє Фото: Anatolian Research

Науковий аналіз текстів прояснив їх історичну цінність. Доцент Сабахтін Ердоган з Університету Ван Юзюнчу Йіл та Анастасія Суглум зі Стамбульського університету провели детальне філологічне дослідження написів. Їхня робота показала, що тексти відповідають офіційним урартським королівським формулам, а також містять конкретну історичну інформацію, пов'язану з військовою діяльністю.

Написи були вставлені в стіни храму, присвяченого Халді, головному божеству урартського пантеону. Написані класичним урартським клинописом і викарбувані на базальтових плитах, тексти фіксували військову кампанію, очолену королем Мінуа. Завдяки їхньому хорошому стану збереження пошкоджені ділянки можна було реконструювати шляхом порівняння з паралельними написами з інших урартських пам'яток.

Найбільш цінна з історичної точки зору частина описувала захоплення Лухіуні, яке ідентифікується як королівське місто племінного союзу Еркуа Фото: Anatolian Research

Один уривок починався зі стандартної декларації божественної влади. Переклад, представлений дослідниками, починався з рядка: "З силою Халді, Мінуа, син Ішпуїні, каже…".

Ця заява відображає урартське вірування, що королівська влада і військові успіхи були даровані богами. Згідно з дослідженням, такі фрази були важливою частиною державної ідеології, а не церемоніальним прикрашенням.

Найбільш цінна з історичної точки зору частина описувала захоплення Лухіуні, яке ідентифікується як королівське місто племінного союзу Еркуа. У тексті зазначалося: "Я завоював Лухіуні, місто, яке до цього ніхто не завойовував".

Написи пояснювали, що війська Мінуа захопили людей, худобу та коней, переправивши їх до Тушпи, столиці Урарту поблизу сучасного Вану. Твердження про те, що Лухіуні ніколи раніше не було захоплено, вказувало на політичне значення цієї кампанії та зміцнювало авторитет правителя.

Храм, де були знайдені написи, мав квадратний план, типовий для урартських релігійних споруд Фото: Anatolian Research

Архітектурні свідчення додали додаткового контексту. Храм, де були знайдені написи, мав квадратний план, типовий для урартських релігійних споруд. Вузький вхідний коридор вів до центральної кімнати, побудованої безпосередньо на скельній породі. Це підтвердило, що фортеця Керзют, окрім військових функцій, виконувала також релігійні та адміністративні функції.

Написи також вирішили давні питання щодо знайдених у сусідніх селах фрагментів написів. Мовні паралелі свідчили про те, що ці фрагменти колись були частиною більшого напису в Керзуті. Це дозволило дослідникам виправити попередні прочитання та ідентифікувати додаткові урартські терміни.

Фортеця Керзут займала положення вздовж шляхів, що з'єднували басейн озера Ван з долиною річки Арас та Іраном. Археологічні дані свідчать, що це місце було частиною ширшої оборонної мережі, яка використовувалася для захисту північного кордону Урарту. Масштаби будівництва та наявність монументальних написів свідчать про безпосередню участь королівської влади.

Датування написів вказує на те, що будівництво фортеці та храму відбулося наприкінці IX століття до н. е., за правління Мінуа або його спільного правління з Ішпуїні. Цей час збігається з великими державними проектами, пов'язаними з територіальною експансією Урарту.

