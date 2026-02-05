В Турции найдены 2800-летние урартские надписи: они описывают захват непокоренного города (фото)

Во время спасательных раскопок в бассейне озера Ван на юге Турции археологи нашли три хорошо сохранившиеся клинописные надписи, которым почти 2800 лет. Высеченные в камне в начале первого тысячелетия до н. э., тексты предоставили свидетельства того, как урартские правители обеспечивали контроль над регионом.

Надписи обнаружили в крепости Керзют, укрепленном месте с видом на равнину Мурадие. Раскопки, проведенные Управлением музея Вану, подтвердили, что крепость имела стратегическое значение для Урартского государства, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Расположение крепости позволяло контролировать сельскохозяйственные угодья и основные сухопутные пути в восточной Анатолии, соединявшие регион озера Ван с окружающими районами.

Надписи обнаружили в крепости Керзют, укрепленном месте с видом на равнину Мурадие Фото: Anatolian Research

Научный анализ текстов прояснил их историческую ценность. Доцент Сабахтин Эрдоган из Университета Ван Юзюнчу Йил и Анастасия Суглум из Стамбульского университета провели детальное филологическое исследование надписей. Их работа показала, что тексты соответствуют официальным урартским королевским формулам, а также содержат конкретную историческую информацию, связанную с военной деятельностью.

Надписи были вставлены в стены храма, посвященного Халде, главному божеству урартского пантеона. Написанные классической урартской клинописью и высеченные на базальтовых плитах, тексты фиксировали военную кампанию, возглавляемую королем Минуа. Благодаря их хорошей сохранности поврежденные участки можно было реконструировать путем сравнения с параллельными надписями с других урартских памятников.

Наиболее ценная с исторической точки зрения часть описывала захват Лухиуни, который идентифицируется как королевский город племенного союза Эркуа Фото: Anatolian Research

Один отрывок начинался со стандартной декларации божественной власти. Перевод, представленный исследователями, начинался со строки: "С силой Халди, Минуа, сын Ишпуини, говорит...".

Это заявление отражает урартское верование, что королевская власть и военные успехи были дарованы богами. Согласно исследованию, такие фразы были важной частью государственной идеологии, а не церемониальным украшением.

Наиболее ценная с исторической точки зрения часть описывала захват Лухиуни, который идентифицируется как королевский город племенного союза Эркуа. В тексте отмечалось: "Я завоевал Лухиуни, город, который до этого никто не завоевывал".

Надписи объясняли, что войска Минуа захватили людей, скот и лошадей, переправив их в Тушпу, столицу Урарту вблизи современного Вану. Утверждение, что Лухиуни никогда раньше не был захвачен, указывало на политическое значение этой кампании и укрепляло авторитет правителя.

Храм, где были найдены надписи, имел квадратный план, типичный для урартских религиозных сооружений Фото: Anatolian Research

Архитектурные свидетельства добавили дополнительного контекста. Храм, где были найдены надписи, имел квадратный план, типичный для урартских религиозных сооружений. Узкий входной коридор вел в центральную комнату, построенную непосредственно на скальной породе. Это подтвердило, что крепость Керзют, кроме военных функций, выполняла также религиозные и административные функции.

Надписи также решили давние вопросы относительно найденных в соседних селах фрагментов надписей. Языковые параллели свидетельствовали о том, что эти фрагменты когда-то были частью большей надписи в Керзуте. Это позволило исследователям исправить предыдущие прочтения и идентифицировать дополнительные урартские термины.

Крепость Керзут занимала положение вдоль путей, соединявших бассейн озера Ван с долиной реки Арас и Ираном. Археологические данные свидетельствуют, что это место было частью более широкой оборонительной сети, которая использовалась для защиты северной границы Урарту. Масштабы строительства и наличие монументальных надписей свидетельствуют о непосредственном участии королевской власти.

Важно

Выдающаяся находка: ученые наконец узнали, чьи кости обнаружили в Кордове 7 лет назад (фото)

Датировка надписей указывает на то, что строительство крепости и храма произошло в конце IX века до н. э., при правлении Минуа или его совместного правления с Ишпуини. Это время совпадает с крупными государственными проектами, связанными с территориальной экспансией Урарту.

Ранее Фокус писал о подземных тоннелях, скрытых вблизи Кракова. Они простираются на сотни километров и насчитывают тысячи лет истории.

Также мы рассказывали о том, какая судьба постигла Александрию на Тигре. Этот древний город был основан Александром Македонским.