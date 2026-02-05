Поклонялись олимпийским богам до IX века: ученые нашли потомков древних эллинов благодаря древней ДНК (фото)

На протяжении веков большая часть Европы отказалась от поклонения древним богам по мере распространения христианства по континенту. Однако исторические источники описывают отдаленную местность на юге Греции, где дохристианские традиции сохранились гораздо дольше, чем ожидалось.

Недавние генетические исследования добавили этим рассказам весомую научную поддержку. Большое международное исследование ДНК, проведенное Оксфордским университетом, изучало население Мани, сурового полуострова на южной оконечности материковой Греции, пишет Arkeonews.

Результаты показали, что эта изолированная община остается одной из самых генетически отличных популяций в Европе, сохраняя наследие, достигающее древнегреческих обществ бронзового, железного и римского периодов.

Исторические тексты давно намекали на эту исключительную особенность. Византийский император Константин VII писал, что жители этого региона "не происходят от славян, а от древних римлян, которых называли эллинами".

Он также отмечал, что общины в Мани продолжали поклоняться олимпийским богам вплоть до IX века, через века после того, как христианство стало доминирующей религией в Византийской империи. На протяжении многих лет ученые дискутировали, отражают ли эти утверждения реальность или являются риторическим преувеличением.

География Мани сыграла решающую роль в формировании истории полуострова. Крутые горы, узкая прибрежная полоса и ограниченные пути доступа превратили эту местность в естественную оборонительную зону. Укрепленные каменные башенные дома добавляли дополнительную защиту, ограничивая внешнее заселение и уменьшая влияние миграции населения, которая трансформировала большую часть Балкан после падения Римской империи.

Чтобы проверить древние исторические утверждения, исследователи проанализировали ДНК 102 человек с подтвержденным происхождением из Мани. Маркеры Y-хромосомы по отцовской линии и митохондриальная ДНК по материнской линии были сравнены с древними образцами и современными популяциями со всей Европы и Средиземноморья. Генетические паттерны, обнаруженные в Мани, резко отличались от тех, что были найдены в других районах материковой Греции.

Укрепленные каменные башенные дома добавляли дополнительной защиты Фото: Leonidas-Romanos Davranoglou

Более 80 процентов мужских линий принадлежали к гаплогруппе J-M172, генетической ветви, связанной с древними греческими популяциями. Эта линия встречается лишь в небольшом количестве в большинстве регионов Греции, но доминирует в Мани. Несколько подгрупп показали прямую связь с популяциями бронзового и железного веков. Данные также указывают на то, что более половины современных мужчин глубокой Мани происходят от одного мужского предка, который жил примерно в VII веке н. э.

Такая концентрация указывает на серьезное сокращение населения, вероятно вызванное войнами, болезнями или политическим коллапсом. После этого периода ограниченное количество семей расширилось, сформировав генетическую структуру, которую мы видим сегодня. Длительная изоляция позволила этим древним генетическим маркерам остаться в основном неизменными.

Эта генетическая хронология совпадает с периодом интенсивного кризиса между IV и VIII веками н. э., который характеризовался вспышками чумы, славянскими переселениями в Грецию и повторяющимися набегами на побережье. Письменные записи из Мани в основном исчезают в этот период, что свидетельствует о том, что население ушло в изоляцию. Генетические данные подтверждают мнение, что это отступление усилило особую культурную и биологическую идентичность.

Исследователи также отметили тесную связь между генетикой и архитектурой. Распределение мегалитических каменных зданий Мани тесно совпадало с распространением доминирующих родительских родов, что свидетельствует о том, что современные жители могут происходить от тех же групп, которые построили эти укрепленные поселения более тысячи лет назад.

Материнская наследственность рассказывает другую историю. Ученые идентифицировали более тридцати материнских родословных, что свидетельствует об ограниченном, но постоянном контакте с окружающими регионами. Эти родословные связывают Мани с восточным Средиземноморьем, Кавказом, Западной Европой и Северной Африкой. Эта закономерность подтверждает представление о патриархальном обществе, в котором мужские линии оставались неизменными, а женщины иногда входили в них через брак или миграцию.

Эти выводы также изменили представление о клановой системе Мани. Генетические данные свидетельствуют о том, что многие кланы образовались между XIV и XVI веками, раньше, чем ранее предполагали историки.

Местные традиции часто утверждают, что они происходят от византийских дворян, крестоносцев или имперских чиновников. Однако генетические данные показывают, что эти истории, вероятно, отражают символическую идентичность, а не биологическое происхождение. Вместо этого, данные указывают на непрерывное местное наследие, восходящее к поздней античности.

Сравнение с глобальными базами данных ДНК не выявило почти никаких близких совпадений с родами Мани в других регионах. Исследователи описали этот регион как генетический остров, который сохранил древнее средиземноморское разнообразие, при этом мало способствуя внутренней миграции.

Изолированные общины, такие как Мани, дают редкое представление о том, как население выжило во время больших исторических изменений, включая падение Римской империи и последовавшие за этим демографические изменения. Будущий анализ древней ДНК из археологических останков может прояснить, являются ли жители Мани прямыми потомками местных древних народов или группами, которые искали убежища во времена потрясений.

Полуостров Мани является одним из самых ярких примеров культурной и биологической непрерывности в Европе, где следы древней Греции сохраняются не только в исторических текстах и архитектуре, но и в генетической структуре ее населения.

