60 лет исследований оказались роковой ошибкой: что на самом деле происходит с Арктикой (фото)

На протяжении десятилетий спутниковые наблюдения свидетельствовали об увеличении снежного покрова в Арктике и других северных регионах. Эти выводы повлияли на глобальные оценки климата и на то, как ученые описывали изменения в температурном балансе Земли.

Однако недавний анализ показал, что этот очевидный рост был вызван не увеличением количества снега, а совершенствованием спутниковых технологий, которые облегчили обнаружение более тонких и уменьшенных слоев снега, пишет SciTechDaily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На протяжении многих лет глобальные климатические отчеты базировались на долгосрочных наборах данных, которые использовались для отслеживания изменений окружающей среды. Среди них были записи об осеннем снежном покрове в Северном полушарии, собранные с 1960-х годов Национальной администрацией океана и атмосферы США (NOAA).

Снежный покров измеряет площадь земли, покрытую снегом, и считается ключевым показателем для понимания климатических тенденций, особенно в более холодных регионах.

Снежный покров играет важную роль в регулировании температуры благодаря своим отражающим свойствам. Снег отражает около 80 процентов солнечной энергии обратно в космос, тогда как открытая земля и растительность поглощают гораздо больше тепла, часто отражая менее 50 процентов.

Когда снег исчезает, более темные поверхности поглощают больше энергии, что приводит к дальнейшему потеплению и дополнительной потере снега. Этот процесс известен как эффект снежного альбедо и способствует арктическому усилению, то есть явлению, при котором Арктика нагревается быстрее, чем большинство других регионов.

Исследователь из Университета Торонто объяснил, что снежный покров функционирует как положительный механизм обратной связи климата. Когда снег тает, отражательная способность снижается, поглощение энергии увеличивается, а потепление ускоряется. Эта обратная связь помогает объяснить, почему повышение температуры в Арктике было сильнее, чем в среднем по всему миру.

Несмотря на свою важность, надежность данных NOAA о снежном покрове уже много лет подвергается сомнению. Тенденции в наборе данных не совпадали с другими наблюдениями, что побудило климатических исследователей сомневаться в показателях.

Просмотренные результаты показали: снежный покров уменьшался примерно на полмиллиона квадратных километров за десятилетие

Недавний повторный анализ подтвердил эти опасения. Ранее считалось, что снежный покров Северного полушария увеличивался примерно на 1,5 миллиона квадратных километров за десятилетие. Пересмотренные результаты показали противоположную тенденцию: снежный покров уменьшался примерно на полмиллиона квадратных километров за десятилетие.

Расхождение было связано с изменениями в спутниковых приборах и методах сбора данных с течением времени. С повышением чувствительности спутников они начали фиксировать тонкий снег, который раньше не могли зафиксировать. Это создало впечатление, что снежный покров расширяется, даже несмотря на то, что его фактическая площадь уменьшалась.

Один из ученых сравнил эту проблему с улучшением зрения: благодаря лучшему обнаружению ландшафт казался белее не потому, что снега было больше, а потому, что стали видимыми более слабые сигналы.

Исправив данные о снежном покрове, ученые получили более четкое представление о потеплении в Арктике и роли повышения температуры, вызванного деятельностью человека.

Важно

Поклонялись олимпийским богам до IX века: ученые нашли потомков древних эллинов благодаря древней ДНК (фото)

Усовершенствованные инструменты анализа также способствуют более надежным прогнозам будущих изменений климата, что остается критически важным для интерпретации текущего потепления в Арктике.

Ранее Фокус писал о том, как болгарские ученые обнаружили место авиакатастрофы в Антарктиде. Ученый удалось идентифицировать остатки самолета, который разбился в 1976 году.

Также мы рассказывали о шифре времен Второй мировой войны, который так и не смогли расшифровать. Послание обнаружили вместе со скелетом в дымоходе.