Миф разрушен: какую тайну раскрыл портрет Анны Болейн (фото)

Столетний портрет может наконец положить конец одному из самых распространенных слухов об Анне Болейн, одной из самых противоречивых королев Англии. На протяжении многих поколений ходили слухи, что вторая жена Генриха VIII имела шестой палец на одной руке.

При жизни и после смерти Анну Болейн неоднократно обвиняли в колдовстве. Эти обвинения сыграли центральную роль в попытках дискредитировать ее репутацию и ослабить позиции ее дочери, Елизаветы I, однако недавнее исследование портрета королевы свидетельствует об обратном, пишет Daily Mail.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Инфракрасное исследование портрета Анны Болейн показало, что картина была тщательно изменена во время ее создания. Ученые пришли к выводу, что художник намеренно изменил дизайн, чтобы четко показать руки Анны Болейн без дополнительных пальцев. По мнению экспертов, это решение было не случайным, а обдуманной реакцией на враждебные слухи.

Портрет, хранящийся в замке Хевер в Кенте, родном доме Анны Болейн, отличается от других известных изображений. В период Тюдоров художники редко рисовали непосредственно с натуры. Вместо этого они полагались на утвержденные шаблоны лиц, известные как паттерны, которые использовались во многих мастерских. Стандартный паттерн, связанный с Анной Болейн, никогда не включал ее руки, чтобы избежать любого риска противоречивых деталей.

Ученые пришли к выводу, что художник намеренно изменил дизайн, чтобы четко показать руки Анны Болейн без дополнительных пальцев Фото: Замок Хевер

Как отмечают ученые, художник изначально придерживался этой традиции. Инфракрасная рефлектография обнаружила ранний эскиз, на котором руки Анны выходили за нижний край панели, что соответствовало другим портретам, созданным на основе того же паттерна. Однако в какой-то момент этот подход изменился.

Заместитель куратора замка Хевер, доктор Оуэн Эммерсон, объяснил значение этого изменения. Он описал окончательную версию как "четкое визуальное опровержение этой клеветы". Эммерсон добавил: "Тщательно переделывая образ Анны, включая намеренное добавление ее рук, художник визуально отвергает враждебные мифы и подтверждает Анну Болейн как законную, достойную королеву".

Анна Болейн была королевой Англии с 1533 по 1536 год, когда ее казнили по обвинению в измене по приказу Генриха VIII. Ее дочь Елизавета пережила детство и позже взошла на престол в 1558 году. Однако репутация Анны оставалась под постоянными нападками, главным образом с целью подорвать авторитет и легитимность Елизаветы.

Одно из самых вредных утверждений заключалось в том, что Анна занималась колдовством, что якобы подтверждалось наличием шестого пальца на одной из рук. Фото: Институт Гамильтона Керра

Одно из утверждений заключалось в том, что Анна занималась колдовством, что якобы подтверждалось наличием шестого пальца на одной из рук. Ни одного портрета, написанного при ее жизни, не сохранилось, а все известные изображения были скопированы из предыдущих источников. Эти повторяющиеся изображения способствовали сохранению слухов, не давая возможности их опровергнуть.

Научное исследование портрета также включало дендрохронологию, метод анализа годовых колец дубовой доски, использованной для написания картины. Этот процесс позволил датировать доску 1583 годом, периодом правления Елизаветы I, что делает ее древнейшим портретом Анны Болейн с достоверной датой.

Кураторы считают, что решение пересмотреть портрет было частью более широких усилий по восстановлению имиджа Анны. Доктор Эммерсон отметил, что католическая пропаганда часто изображала Анну как морально развращенную, чтобы ослабить власть Елизаветы.

В ответ Елизавета официально признала свою мать королевой через акт парламента и приняла символы Анны как свои собственные. Кураторы утверждают, что портрет Анны Болейн принадлежит к этим более широким политическим и культурным усилиям.

Важно

Загадочные символы указывают на существование тайной цивилизации: она исчезла до Ледникового периода (фото)

Картина будет представлена на выставке, которая будет проходить в замке и садах Хевер с 11 февраля по 2 января 2027 года, предоставляя посетителям возможность исследовать, как история, искусство и репутация пересекались в решающий момент в Англии времен Тюдоров.

Ранее Фокус писал о том, что на самом деле происходит со снежным покровом Арктики. На протяжении 60 лет ученые получали ложную информацию о его состоянии.

Также мы рассказывали об уникальной системе водоснабжения, которую обнаружили в Петре. Ученые нашли девять водопроводов, главный резервуар, две цистерны, несколько бассейнов и много стоковых каналов, высеченных в скале.