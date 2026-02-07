Сотни метров водопровода: древние инженеры Петры сделали невозможное 2000 лет назад (фото)

В розово-красных скалах Петры вода была не только базовой потребностью, но и явным знаком власти и технического мастерства. В засушливом ландшафте контроль над водой определял повседневную жизнь, ритуальные практики и развитие города.

Недавнее археологическое исследование показало, что акведук Айн-Брак был гораздо сложнее, чем предполагали предыдущие исследования. Наиболее впечатляющим элементом был 116-метровый свинцовый трубопровод под давлением, пишет Arkeonews.

Эти результаты изменили взгляды на набатейскую гидротехнику в период расцвета Петры в первых веках до н. э. и н. э. Город уже был известен тщательным планированием водоснабжения, но новые данные добавили четких физических доказательств прогрессивных проектных решений.

Петра развивалась как столица Набатейского царства, прежде чем стать частью Римской империи, а позже пришла в упадок после землетрясения 363 года н. э. В полупустынном климате сбор и транспортировка воды были чрезвычайно важны. Город поддерживал бани, сады, святилища и большие общественные здания, которые зависели от стабильного водоснабжения.

Акведук был построен в два основных этапа. В начале использовали свинцовые трубы под давлением, сделанные из сваренных секций. В отличие от терракотовых труб, которые обычно использовали в набатейских системах, свинцовые трубы позволяли воде двигаться под давлением и пересекать неровную поверхность.

В начале использовали свинцовые трубы под давлением, сделанные из сваренных секций Фото: Городское развитие древней Петры

Свинцовый трубопровод, вероятно, транспортировал воду к водохранилищу на возвышенном хребте Аз-Зантур. С этой высоты вода могла затем естественным образом стекать в основные городские районы. Время строительства совпадало с крупными строительными проектами, связанными с правлением Аретаса IV, когда Петра расширялась и вкладывала значительные средства в монументальную архитектуру.

Однако позже свинцовую систему перестали использовать, а на ее месте построили систему из терракотовых труб. Эта вторая сеть открытых каналов и терракотовых труб была проложена на каменном основании. Эти линии вели воду к небольшой распределительной коробке с двумя выходами, что позволяло распределять воду между различными частями города. Ученые объясняют это изменение тем, что терракота требовала меньше ресурсов и была проще в обслуживании.

Другим сооружением, зафиксированным во время исследования, была большая плотина, закрывающая естественное ущелье в песчанике. Ее ступенчатая и неровная поверхность отличалась от других известных плотин в Петре. Хотя эрозия может объяснить часть ее формы, такая конструкция также могла способствовать регулированию давления от накопленной воды и контролировать сток воды во время сильных дождей.

В целом во время исследования ученые нашли девять водопроводов, главный резервуар, две цистерны, несколько бассейнов и много стоковых каналов, высеченных в скале. Эта плотная гидравлическая система показала, что Петра полагалась на скоординированный и гибкий подход к контролю воды.

Наличие внешнего свинцового трубопровода поставило инженерную мысль набатейцев на уровень, сравнимый с римской практикой, а позже возвращение к терракоте показало практическую адаптацию. Для Петры вода была как техническим вызовом, так и символом власти, и эти сооружения объясняют, как город поддерживал свою жизнь в пустыне.

