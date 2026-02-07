Важнейшее открытие 2025 года: в Перу впервые нашли уникальное произведение искусства

Трехмерная фреска возрастом 4000 лет в Хуака-Йоланда признана международными научными журналами одним из важнейших археологических открытий 2025 года. Обнаруженное произведение искусства отличается от других образцов древнего андийского искусства.

Фреска, которую обнаружила в июле прошлого года перуанская команда археологов, изменила существующие научные взгляды на ранние андские общества, пишет Heritage Daily.

В отличие от большинства фресок, найденных в Перу, эта была высечена рельефом на обеих сторонах стены, создавая прямую визуальную и символическую связь между двумя храмовыми пространствами. Специалисты заявили, что ни в перуанской археологии, ни в сравнительных глобальных исследованиях не было официально зафиксировано подобной структуры.

Маурисио, руководитель Программы археологических исследований ранней экодинамики долин Чао и Санта (PRAET) Папского католического университета Перу, отметил, что эта находка подтвердила техническую и символическую важность фрески. "Это больше, чем художественное достижение, — сказала она, — Это отражение сложного мировоззрения и ритуальной системы, которые мы только начинаем понимать".

Особое внимание исследователей привлекли изображения на фреске. На одной стороне изображена большая птица длиной примерно шесть метров, с распростертыми крыльями, выполненная в высоком рельефе. Под птицей изображена геометрическая голова кота.

На противоположной стороне последовательно изображены три человеческие фигуры, каждая из которых больше предыдущей, а последняя фигура имеет голову птицы. Ученые предположили, что эта последовательность отражает ритуальную трансформацию, связанную с шаманскими практиками.

Археологи связали эти изображения с лидерскими ролями, религиозной властью и передачей знаний в ранних андских обществах. Фреска была расположена в U-образном храмовом комплексе, архитектурной форме, которая использовалась для церемониальных целей около четырех тысячелетий назад. Произведение искусства занимает верхний атриум, область, которая, как считается, была закрытой и предназначенной для ритуалов.

Пигменты охристого, красного, черного и синего цветов указывают на то, что фреска проходила несколько этапов росписи в течение длительного периода. Это свидетельствует о длительном церемониальном использовании, а не об одноразовом декоративном мероприятии. Ученые обнаружили только шесть метров фрески, а большая часть конструкции все еще остается похороненной.

Текущие усилия сосредоточены на защите места и привлечении местной общины. Хотя ограниченное финансирование замедлило прогресс, планы включают дальнейшие раскопки, консервационные работы, радиоуглеродное датирование и анализ пигментов.

Исследователи отметили, что фреска предоставляет редкий взгляд на духовные верования и социальную организацию древнего Перу, что делает ее особенно важной для понимания ранних сложных обществ в Андах.

