Найважливіше відкриття 2025 року: у Перу вперше знайшли унікальний витвір мистецтва

Тривимірну фреску віком 4000 років у Хуака-Йоланда визнано міжнародними науковими журналами одним із найважливіших археологічних відкриттів 2025 року. Виявлений витвір мистецтва відрізняється від інших зразків стародавнього андійського мистецтва.

Фреска, яку виявила в липні минулого року перуанська команда археологів, змінила існуючі наукові погляди на ранні андські суспільства, пише Heritage Daily.

На відміну від більшості фресок, знайдених в Перу, ця була висічена рельєфом на обох сторонах стіни, створюючи прямий візуальний і символічний зв'язок між двома храмовими просторами. Фахівці заявили, що ні в перуанській археології, ні в порівняльних глобальних дослідженнях не було офіційно зафіксовано подібної структури.

Маурісіо, керівниця Програми археологічних досліджень ранньої екодинаміки долин Чао і Санта (PRAET) Папського католицького університету Перу, зазначив, що ця знахідка підтвердила технічну і символічну важливість фрески. "Це більше, ніж художнє досягнення, — сказала вона. — Це відображення складного світогляду і ритуальної системи, які ми тільки починаємо розуміти".

Особливу увагу дослідників привернули зображення на фресці. На одній стороні зображено великого птаха довжиною приблизно шість метрів, з розпростертими крилами, виконаного у високому рельєфі. Під птахом зображено геометричну голову кота.

На протилежному боці послідовно зображено три людські фігури, кожна з яких більша за попередню, а остання фігура має голову птаха. Вчені припустили, що ця послідовність відображає ритуальну трансформацію, пов'язану з шаманськими практиками.

Археологи пов'язали ці зображення з лідерськими ролями, релігійною владою та передачею знань у ранніх андських суспільствах. Фреска була розташована в U-подібному храмовому комплексі, архітектурній формі, яка використовувалася для церемоніальних цілей близько чотирьох тисячоліть тому. Твір мистецтва займає верхній атріум, область, яка, як вважається, була закритою і призначеною для ритуалів.

Пігменти охристого, червоного, чорного та синього кольорів вказують на те, що фреска проходила кілька етапів розпису упродовж тривалого періоду. Це свідчить про довготривале церемоніальне використання, а не про одноразовий декоративний захід. Вчені виявили лише шість метрів фрески, а більша частина конструкції все ще залишається похованою.

Поточні зусилля зосереджені на захисті місця та залученні місцевої громади. Хоча обмежене фінансування сповільнило прогрес, плани включають подальші розкопки, консерваційні роботи, радіовуглецеве датування та аналіз пігментів.

Дослідники відзначили, що фреска надає рідкісний погляд на духовні вірування та соціальну організацію стародавнього Перу, що робить її особливо важливою для розуміння ранніх складних суспільств в Андах.

