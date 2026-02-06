Вони мали спільні риси: дослідження розкриває таємні зв'язки між духом матері Умай та корейською богинею-бабцею

У Східній Азії та Центральній Євразії в давніх міфологіях з'явилися жіночі божественні постаті, пов'язані з материнством і творінням. Нове дослідження проаналізувало ці закономірності на прикладі постатей Маго Халмі з корейської міфології та Умай Ани з тюркських традицій.

Дослідження, проведене Хюнджу Парк, проаналізувало, як ці дві фігури функціонували в рамках своїх відповідних вірувань. Хоча вони з'явилися в суспільствах, розділених географією та мовою, обидві були пов'язані зі створенням світу, народженням дітей та захистом, пише Arkeonews.

Міфи виконували практичні соціальні функції, а не були просто розповідями. Вони пояснювали природні явища, походження людини та соціальні цінності. Як корейські, так і тюркські традиції значною мірою покладалися на усну передачу, що дозволяло змінювати розповіді на місцевому рівні, зберігаючи при цьому їх основне значення.

У корейській міфології Маго Халмі описувалася як стародавня божественна бабуся, пов'язана з утворенням фізичного світу. Традиційні розповіді зображували її як творця гір, річок та рельєфу. Вона з'являлася в ранніх космологічних традиціях і була пов'язана з походженням людства.

У тюркській міфології Умай Ана виконувала функцію материнської захисниці, пов'язаної з родючістю, вагітністю та раннім дитинством. Відома під різними іменами, такими як Умай Ене та Хумай, вона з'являлася в написах та усних традиціях як духовна сила, що впливає на здоров'я та виживання.

Попри культурну віддаленість, обидві фігури відображали спільну тенденцію пояснювати створення та відтворення через материнський символізм. Дослідження виявило перекривання ролей, включаючи створення, захист народження та догляд за немовлятами.

У корейських традиціях Маго вважалася творцем життя без звичайного відтворення, а пізніше стала асоціюватися з родючістю та пологами. Її роль змінювалася з часом та залежно від регіону. Умай Ана займала подібну позицію в тюркських віруваннях, де її вважали захисницею пологів та дітей, що впливає як на фізичне, так і на духовне благополуччя.

Дослідження також розглянуло лінгвістичні елементи. Ім'я "Маго" містило звуки, які зазвичай асоціюються з материнством у євразійських мовах. У корейських інтерпретаціях вона була пов'язана зі створенням і життєдайною силою.

Ім'я "Умай" походить від тюркських коренів, пов'язаних з родючістю, а в деяких контекстах — з плацентою, що підсилює його асоціацію з народженням. Ці подібності не були представлені як доказ прямого контакту, а як приклади спільного символічного вираження.

Пізніше обидві фігури зазнали трансформацій у міру зміни соціальних структур. У деяких корейських народних традиціях Маго стала амбівалентною або шкідливою фігурою, що, на думку вчених, було пов'язано із соціальними змінами в період конфуціанства.

У тюркському фольклорі Умай іноді асоціювалася з Альбасті, духом, який, як вважалося, загрожував матерям і немовлятам. Дослідники припустили, що ці зміни відображали ширші соціальні перетворення, а не суто релігійну переоцінку.

Ритуальні практики ще більше свідчать про їхню важливість. Корейські традиції включали церемоніальні жертвоприношення, призначені для захисту новонароджених, тоді як тюркські спільноти практикували захисні звичаї під час вагітності та раннього дитинства, часто звертаючись до захисту Умай.

Дослідження дійшло висновку, що Маго Халмі та Умай Ана представляли євразійську модель материнських сакральних фігур. Їхні спільні риси демонструють, як стародавні суспільства розуміли створення, народження та виживання, зберігаючи ці ідеї упродовж поколінь.

