Фінікійський амулет знайшли у Сардинії: як 2700-річний артефакт там опинився (відео)

У Сардинії, Італія, археологи виявили рідкісний артефакт залізної доби, який проливає нове світло на ранні контакти в Середземномор'ї. Вчені знайшли різьбленого скарабея, виготовленого зі стеатиту, під час розкопок в укріпленому поселенні Руїнас.

Артефакт знайшли поблизу монументальної кам'яної вежі та священної водойми під час розкопок у гірській місцевості регіону Ольястра. Фахівці визначили цей предмет як фінікійську печатку-амулет, найімовірніше виготовлену в Леванті, пише Arkeonews.

Як зазначають дослідники, наявність артефакту так далеко від узбережжя вказує на складні торгівельні шляхи, що пролягали як суходолом, так і морем.

Печатки-скарабеї були поширені в стародавньому Близькому Сході та деяких районах Середземномор'я. Вони виконували подвійну роль, слугуючи захисними амулетами, а також особистими печатками, що використовувалися для позначення статусу або влади.

Зразок, знайдений у Руїнасі, витесаний зі стеатиту, матеріалу, який широко використовувався у фінікійському різьбленні. На його плоскій основі викарбувані символи, натхненні єгипетськими традиціями письма. Кожен скарабей цього типу виготовлявся індивідуально, що робить артефакт археологічно значущим.

Наразі скарабей проходить консервацію та досліджується у регіональному реставраційному центрі під наглядом органів охорони культурної спадщини північної Сардинії. Вчені сподіваються, що мікроскопічне дослідження прояснить, як цей предмет носили, використовували та, можливо, застосовували в повсякденному житті або ритуалах.

Поселення, де було знайдено скарабея, розташоване на висоті від 670 до 800 метрів над рівнем моря поблизу Монте-Ідоло. Воно складається з центральної кам'яної вежі, оточеної житловими спорудами, що свідчить про добре організовану нурагічну громаду. Стародавні письменники, такі як Помпоній Мела, пов'язували цю внутрішню територію з ілієнами, групою, яка вважається однією з найдавніших мешканців острова.

Археологічні дані свідчать, що ці громади не були ізольованими. Знахідки егейської кераміки та мідних злитків у формі бичачих шкур вказують на існування мереж далекої торгівлі, що діяли протягом другого тисячоліття до н. е.. Подібні фінікійські скарабеї, знайдені на сусідніх внутрішніх територіях, підкріплюють думку про те, що цей регіон відігравав активну роль у культурному обміні.

Скарабей з Руїнаса демонструє, як предмети, люди та ідеї переміщалися на великі відстані в залізному віці. Його подорож зі східного Середземномор'я до гірського поселення на Сардинії свідчить про спільну історію, яка пов'язувала стародавні суспільства через море.

