Финикийский амулет нашли в Сардинии: как 2700-летний артефакт там оказался (видео)

В Сардинии, Италия, археологи обнаружили редкий артефакт железного века, который проливает новый свет на ранние контакты в Средиземноморье. Ученые нашли резного скарабея, изготовленного из стеатита, во время раскопок в укрепленном поселении Руинас.

Артефакт нашли вблизи монументальной каменной башни и священного водоема во время раскопок в горной местности региона Ольястра. Специалисты определили этот предмет как финикийскую печать-амулет, вероятнее всего изготовленную в Леванте, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Как отмечают исследователи, наличие артефакта так далеко от побережья указывает на сложные торговые пути, пролегавшие как по суше, так и по морю.

Печати-скарабеи были распространены в древнем Ближнем Востоке и некоторых районах Средиземноморья. Они выполняли двойную роль, служа защитными амулетами, а также личными печатями, которые использовались для обозначения статуса или власти.

Образец, найденный в Руинасе, вытесан из стеатита, материала, который широко использовался в финикийской резьбе. На его плоской основе выгравированы символы, вдохновленные египетскими традициями письма. Каждый скарабей этого типа изготавливался индивидуально, что делает артефакт археологически значимым.

Сейчас скарабей проходит консервацию и исследуется в региональном реставрационном центре под наблюдением органов охраны культурного наследия северной Сардинии. Ученые надеются, что микроскопическое исследование прояснит, как этот предмет носили, использовали и, возможно, применяли в повседневной жизни или ритуалах.

Поселение, где был найден скарабея, расположено на высоте от 670 до 800 метров над уровнем моря вблизи Монте-Идоло. Оно состоит из центральной каменной башни, окруженной жилыми постройками, что свидетельствует о хорошо организованной нурагической общине. Древние писатели, такие как Помпоний Мела, связывали эту внутреннюю территорию с иллиенами, группой, которая считается одной из древнейших обитателей острова.

Археологические данные свидетельствуют, что эти общины не были изолированными. Находки эгейской керамики и медных слитков в форме бычьих шкур указывают на существование сетей дальней торговли, действовавших на протяжении второго тысячелетия до н. э.. Подобные финикийские скарабеи, найденные на соседних внутренних территориях, подкрепляют мысль о том, что этот регион играл активную роль в культурном обмене.

Важно

Археологи обнаружили элитные гробницы на Кипре: о чем свидетельствуют находки

Скарабей из Руинаса демонстрирует, как предметы, люди и идеи перемещались на большие расстояния в железном веке. Его путешествие из восточного Средиземноморья в горное поселение на Сардинии свидетельствует об общей истории, которая связывала древние общества через море.

Ранее Фокус писал о древнем письме, которое доказывает существование библейских великанов. Оно годами хранилось в британском музее, пока его не исследовали ученые.

Также мы рассказывали о средневековом тоннеле, который недавно обнаружили в Германии. Археологи нашли его во время исследования неолитического памятника.