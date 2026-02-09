Древнейшее в Баварии: археологи нашли святилище римской богини посреди Регенсбурга (фото)

В историческом центре Регенсбурга археологи обнаружили римское святилище богини Митры. Это первое обнаружение римского святилища в Регенсбурге самый древний известный пример такой находки в Баварии.

Святилище нашли во время стандартных археологических работ, проведенных перед строительством жилого дома в центре Регенсбурга. Первоначальные раскопки обнаружили слои поселения, датируемые от доисторического периода до средневековья, пишет Heritage Daily.

После нескольких месяцев раскопок, проводившихся поэтапно в течение 2023 года, а затем детального анализа, археологи установили, что на этом месте когда-то находилось митреум, святилище, которое использовали последователи бога Митры.

Хотя деревянная конструкция храма не сохранилась, коллекция ритуальных предметов подтвердила его идентификацию.

Среди находок были фрагменты вотивных табличек Фото: ArchaeoTeam

Среди находок были фрагменты вотивных табличек, связанных с митраическим культом, детали культовой ниши, камень алтаря со стертой надписью и большое количество монет.

Монеты датировали святилище примерно 80-171 годами н. э., периодом, связанным с существованием римского форта в соседнем Кунмпфмюли и окружающим гражданским поселением, существовавшим до основания легионерского лагеря в Регенсбурге.

Другие материалы подтвердили интерпретацию этого места. Археологи обнаружили керамические сосуды, украшенные мотивами змей, кадильницы и кувшины с ручками. Эти предметы были тесно связаны с митраическими ритуалами, которые обычно включали совместные церемониальные трапезы.

Сосуды для питья считались важными элементами этих обрядов и часто встречались в контексте, связанном с Митрой, в римских провинциях.

Специалисты из городских музеев Регенсбурга описали находку как исключительную. Максимилиан Онтруп, специалист по провинциальной римской археологии в Городских музеях Регенсбурга, отметил: "Находка является уникальной по двум причинам.

Это первое римское святилище, которое когда-либо было обнаружено в старом городе Регенсбурга, и самое старое из девяти митраических святилищ, известных на сегодняшний день в Баварии".

Культ Митры достиг своего пика в конце II века, а затем пришел в упадок в IV и в начале V века, когда христианство распространилось по Римской империи.

Святилища, посвященные Митре, обычно были скрыты и использовались небольшими группами, что объясняет, почему физические остатки редко сохранялись.

Исследователи считают эту находку одним из важнейших открытий в истории изучения римского Регенсбурга за последние десять лет.

Учитывая важность этого места, город Регенсбург и Баварское государственное управление по охране памятников финансируют долгосрочный исследовательский проект для изучения находок.

Директор музея доктор Себастиан Карнатц прокомментировал важность проекта: "Мы будем контекстуализировать и визуализировать то, что сначала кажется не слишком впечатляющими находками, оживляя их для публики. Эти усилия будут стоить того — артефакты Митреума добавят важного нового измерения к нашему пониманию римского Регенсбурга".

