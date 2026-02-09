Поддержите нас UA
Древнейшее в Баварии: археологи нашли святилище римской богини посреди Регенсбурга (фото)

Археологи нашли святилище Митры
В Германии археологи обнаружили римское святилище богини Митры | Фото: regensburg.de

В историческом центре Регенсбурга археологи обнаружили римское святилище богини Митры. Это первое обнаружение римского святилища в Регенсбурге самый древний известный пример такой находки в Баварии.

Святилище нашли во время стандартных археологических работ, проведенных перед строительством жилого дома в центре Регенсбурга. Первоначальные раскопки обнаружили слои поселения, датируемые от доисторического периода до средневековья, пишет Heritage Daily.

После нескольких месяцев раскопок, проводившихся поэтапно в течение 2023 года, а затем детального анализа, археологи установили, что на этом месте когда-то находилось митреум, святилище, которое использовали последователи бога Митры.

Хотя деревянная конструкция храма не сохранилась, коллекция ритуальных предметов подтвердила его идентификацию.

Среди находок были фрагменты вотивных табличек
Среди находок были фрагменты вотивных табличек
Фото: ArchaeoTeam

Среди находок были фрагменты вотивных табличек, связанных с митраическим культом, детали культовой ниши, камень алтаря со стертой надписью и большое количество монет.

Монеты датировали святилище примерно 80-171 годами н. э., периодом, связанным с существованием римского форта в соседнем Кунмпфмюли и окружающим гражданским поселением, существовавшим до основания легионерского лагеря в Регенсбурге.

Другие материалы подтвердили интерпретацию этого места. Археологи обнаружили керамические сосуды, украшенные мотивами змей, кадильницы и кувшины с ручками. Эти предметы были тесно связаны с митраическими ритуалами, которые обычно включали совместные церемониальные трапезы.

Сосуды для питья считались важными элементами этих обрядов и часто встречались в контексте, связанном с Митрой, в римских провинциях.

Специалисты из городских музеев Регенсбурга описали находку как исключительную. Максимилиан Онтруп, специалист по провинциальной римской археологии в Городских музеях Регенсбурга, отметил: "Находка является уникальной по двум причинам.

Это первое римское святилище, которое когда-либо было обнаружено в старом городе Регенсбурга, и самое старое из девяти митраических святилищ, известных на сегодняшний день в Баварии".

Культ Митры достиг своего пика в конце II века, а затем пришел в упадок в IV и в начале V века, когда христианство распространилось по Римской империи.

Святилища, посвященные Митре, обычно были скрыты и использовались небольшими группами, что объясняет, почему физические остатки редко сохранялись.

Исследователи считают эту находку одним из важнейших открытий в истории изучения римского Регенсбурга за последние десять лет.

Учитывая важность этого места, город Регенсбург и Баварское государственное управление по охране памятников финансируют долгосрочный исследовательский проект для изучения находок.

Директор музея доктор Себастиан Карнатц прокомментировал важность проекта: "Мы будем контекстуализировать и визуализировать то, что сначала кажется не слишком впечатляющими находками, оживляя их для публики. Эти усилия будут стоить того — артефакты Митреума добавят важного нового измерения к нашему пониманию римского Регенсбурга".

Ранее Фокус писал о финикийском амулете с изображением скарабея, который недавно обнаружили в Италии. Ученые считают что находке по меньшей мере 2700 лет.

Также мы рассказывали о зашифрованном сообщении времен Второй мировой войны, которое так и не смогли расшифровать. Его обнаружили в 1982 году.