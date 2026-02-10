В Остии обнаружили епископский дворец: пышное сооружение скрывалось под землей 1700 лет (фото)

В Остии, близ Рима, археологи обнаружили раннехристианский церковный комплекс и резиденцию епископа, возраст которых достигает почти 1700 лет. Раскопки изменили современное представление о том, как развивалась христианская власть и ее публичный имидж в поздней античности.

На протяжении многих поколений сельскохозяйственная деятельность проходила над погребенными остатками, не повреждая их. Эта редкая ситуация позволила археологам исследовать раннехристианский комплекс в чрезвычайно полном состоянии, пишет Arkeonews.

Остия когда-то была главным портом Рима и процветала благодаря торговле во время Римской империи. Впоследствии из-за заиливания, которое ограничило доступ к морю, город постепенно пришел в упадок. Однако в этот период христианство набирало силу. После официального признания религии в 380 году н. э. большие церкви начали преобразовывать бывшие римские города, включая Остию.

Зал размером примерно восемь на двадцать метров и высотой не менее восьми метров имел мраморные стеновые панели и мозаичный пол. Фото: Daniel Hinz

Церковь, обнаруженная на этом месте, была построена около 330 года н. э., во времена правления императора Константина Великого. Несмотря на свои размеры, на протяжении веков ничто на поверхности не указывало на ее существование. Археологи установили, что здание служило ранней моделью для более поздней архитектуры соборов по всей Европе, влияя на формы, появившиеся веками позже в основных религиозных центрах.

Епископ Остии занимал влиятельную должность кардинала-декана, ответственного за созыв конклава после смерти папы. Хотя исторические источники свидетельствуют о важности этой роли, физическое местонахождение епископской резиденции оставалось неизвестным, пока раскопки не подтвердили его.

Первые свидетельства о существовании комплекса появились в 1996 году, когда геофизические исследования, проведенные Немецким археологическим институтом, обнаружили сооружение размером примерно 50 на 80 метров на юго-восточной окраине Остии.

Епископы были новой элитой поздней античности, и они явно переняли архитектурный язык имперской и аристократической власти Фото: Ostia Project Archive

Широкомасштабные раскопки стали возможными лишь спустя несколько десятилетий при поддержке Немецкого фонда исследований. Полевые работы в 2023 и 2024 годах обнаружили большие части церкви, частично построенной над бывшей римской инсулой, или многоквартирным домом.

С 2022 года проект совместно возглавляют профессор Сабине Файст из Боннского университета, профессор Михаэль Хайнцельманн из Кельнского университета и профессор Норберт Циммерманн из Немецкого археологического института. Специалисты из Римского университета Ла Сапиенца также приняли участие в проекте, в частности в исследовании керамики и мелких артефактов.

Самая впечатляющая находка появилась во время раскопок 2025 года: монументальный церемониальный зал, связанный с дворцом епископа. Зал размером примерно восемь на двадцать метров и высотой не менее восьми метров имел мраморные стеновые панели и мозаичный пол.

"У нас нет ничего подобного из периода Константина", — сказала профессор Сабине Файст. "Епископы были новой элитой поздней античности, и они явно переняли архитектурный язык имперской и аристократической власти".

Ни одно другое сооружение в Остии не могло сравниться с размерами и убранством этого зала. По словам Файст, здание является редким примером раннехристианской власти, выраженной через монументальную архитектуру.

Археологи установили, что здание служило ранней моделью для более поздней архитектуры соборов по всей Европе Фото: Ostia Project Archive

Раскопки в Остии Антике требовали физической выносливости и тщательного планирования. Команды работали в условиях сильной жары, носили защитную одежду и придерживались строгого графика. Полевые работы начинались вскоре после открытия парка в 7:30 утра и продолжались до середины дня. Позже в тот же день проводилась документация с помощью дронов, фотографий, рисунков и письменных записей.

Еще одной исключительной особенностью этого места было его длительное заселение. Хотя большая часть Остии была заброшена раньше, церковный комплекс оставался активным вплоть до раннего средневековья.

"Эта территория была заселена дольше, чем любая другая часть Остии, — отметила Файст, — Здесь мы можем изучать почти 1000 лет непрерывного заселения".

Контраст между относительно скромной базиликой и чрезвычайно украшенным залом епископа вызвал новые вопросы относительно социальной иерархии, местного восприятия власти и роли церкви в поддержке городской жизни в поздней античности.

Значительная часть комплекса остается под землей. Получив финансирование на дополнительный трехлетний этап исследований, археологи запланировали еще одну шестинедельную кампанию раскопок на сентябрь и октябрь 2026 года.

