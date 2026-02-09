Глиняные женщины и металлические боги: ученые нашли неожиданный символизм в артефактах Римской империи (фото)

Новое исследование религиозных предметов времен Римской империи, что гендерные роли выражались через выбор материалов. Анализ 2500 вотивных даров показал, что различные материалы были последовательно связаны с мужским и женским представлением в религиозной практике.

Исследование изучало дары из десяти святилищ в Британии и Галлии, датируемых римским периодом. Ученые считают, что римская гендерная идеология опиралась на символический контраст между уязвимостью и прочностью, что отражалось в физических свойствах ритуальных предметов, пишет Arkeonews.

Женские фигуры и богини чаще всего изображались из глины, кости и стекла. Эти материалы были хрупкими, пористыми или полупрозрачными. Керамические фигурки часто изображали Венеру и богинь-матерей, тогда как костяные предметы, такие как заколки для волос и текстильные инструменты, были тесно связаны с женщинами. Стеклянные бусины и украшения следовали той же закономерности.

Исследование изучало дары из десяти святилищ в Британии и Галлии, датируемых римским периодом Фото: Cambridge Archaeological Journal

Зато мужские фигуры и боги чаще изображались в металле. Бронзовые дары и металлические фигурки демонстрировали сильную мужскую тенденцию, поскольку 75% металлических изображений представляли мужские фигуры. Металлические предметы также чаще посвящались мужчинам. Прочность металла соответствовала римским идеалам, которые связывали мужественность с выносливостью, контролем и сопротивлением.

Исследование показало, что эти закономерности не были обусловлены богатством. И мужчины, и женщины приносили в жертву ценные предметы, и металл не был ограничен элитой. Вместо этого выбор материала, кажется, имел символическое значение, которое подкрепляло культурные представления о гендере.

Выбор материала имел символическое значение, которое подкрепляло культурные представления о гендере Фото: Cambridge Archaeological Journal

Данные позднего железного века свидетельствуют, что такие материальные ассоциации были менее структурированными до римского завоевания. Классические писатели описывали британское и галльское общества как такие, которые отличались от римских гендерных норм, указывая на то, что имперское правление переформировало местные символические системы, а не просто продолжало предыдущие традиции.

Исследование пришло к выводу, что римская колониальная власть действовала как через повседневные символы, так и через политический контроль. Этот выбор материалов показывает, насколько глубоко римская идеология формировала религиозное самовыражение на местном уровне.

Ранее Фокус писал о святилище римской богини Митры, которое обнаружили в Германии. Оно является самым древним среди всех найденных в Баварии.

Также мы рассказывали о финикийском амулете с изображением скарабея, который недавно обнаружили в Италии. Ученые считают, что находке по меньшей мере 2700 лет.