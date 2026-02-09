Глиняні жінки та металеві боги: вчені знайшли неочікуваний символізм у артефактах Римської імперії (фото)

Нове дослідження релігійних предметів часів Римської імперії, що гендерні ролі виражалися через вибір матеріалів. Аналіз 2500 вотивних дарів показав, що різні матеріали були послідовно пов'язані з чоловічим та жіночим представленням у релігійній практиці.

Дослідження вивчало дари з десяти святилищ у Британії та Галлії, що датуються римським періодом. Вчені вважають, що римська гендерна ідеологія спиралася на символічний контраст між вразливістю та міцністю, що відображалося у фізичних властивостях ритуальних предметів, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Жіночі фігури та богині найчастіше зображувалися з глини, кістки та скла. Ці матеріали були крихкими, пористими або напівпрозорими. Керамічні фігурки часто зображували Венеру та богинь-матерів, тоді як кістяні предмети, такі як шпильки для волосся та текстильні інструменти, були тісно пов'язані з жінками. Скляні намистини та прикраси слідували тій самій закономірності.

Дослідження вивчало дари з десяти святилищ у Британії та Галлії, що датуються римським періодом Фото: Cambridge Archaeological Journal

Натомість чоловічі фігури та боги частіше зображувалися в металі. Бронзові дари та металеві фігурки демонстрували сильну чоловічу тенденцію, оскільки 75% металевих зображень представляли чоловічі фігури. Металеві предмети також частіше присвячувалися чоловікам. Міцність металу відповідала римським ідеалам, які пов'язували мужність із витривалістю, контролем та опором.

Дослідження показало, що ці закономірності не були обумовлені багатством. І чоловіки, і жінки приносили в жертву цінні предмети, і метал не був обмежений елітою. Натомість вибір матеріалу, здається, мав символічне значення, яке підкріплювало культурні уявлення про гендер.

Вибір матеріалу мав символічне значення, яке підкріплювало культурні уявлення про гендер Фото: Cambridge Archaeological Journal

Дані пізньої залізної доби свідчать, що такі матеріальні асоціації були менш структурованими до римського завоювання. Класичні письменники описували британське та галльське суспільства як такі, що відрізнялися від римських гендерних норм, вказуючи на те, що імперське правління переформувало місцеві символічні системи, а не просто продовжувало попередні традиції.

Важливо

Сотні метрів водопроводу: древні інженери Петри зробили неможливе 2000 років тому (фото)

Дослідження дійшло висновку, що римська колоніальна влада діяла як через повсякденні символи, так і через політичний контроль. Цей вибір матеріалів показує, наскільки глибоко римська ідеологія формувала релігійне самовираження на місцевому рівні.

Раніше Фокус писав про святилище римської богині Мітри, яке виявили у Німеччині. Воно є найдавнішим серед усіх знайдених у Баварії.

Також ми розповідали про фінікійський амулет із зображенням скарабея, який нещодавно виявили в Італії. Вчені вважають, що знахідці щонайменше 2700 років.