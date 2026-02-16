Какие секреты прятало захоронение кельтского принца: открытие стало одним из самых выдающихся (фото)

Захоронение кельтского принца Глауберга считается одной из важнейших археологических находок железного века в Центральной Европе. Захоронение, датированное V веком до н. э., обнаружили в 1996 году вблизи холма Глауберг в Гессене, Германия.

Это захоронение принадлежало к переходному периоду от поздней гальштатской к ранней латенской культуре, времени больших социальных и художественных изменений в кельтском мире, пишет Arkeonews.

Захоронение привлекло особое внимание благодаря статуе из песчаника в натуральную величину, найденной вблизи кургана. Эта скульптура является одной из древнейших известных антропоморфных кельтских каменных фигур в Европе.

Фигура была изображена в головном уборе в форме листьев, который обычно ассоциируется с омелой, а также с торком, щитом и мечом. Эти предметы указывают на высокий социальный статус и свидетельствуют о том, что это лицо имело власть, которая выходила за пределы обычного воина.

Радиоуглеродные тесты и сравнение артефактов позволили датировать захоронение примерно 480-450 годами до н. э. Фото: Public Domain

Наиболее необычным элементом статуи является ее головной убор. Хотя его форма вызывает сравнение с ушами Мики Мауса, исследователи в целом сходятся во мнении, что он представляет стилизованную корону из омелы.

В кельтских верованиях омела имела сильное ритуальное значение и была тесно связана со священной силой. Из-за этой символики многие специалисты утверждают, что человек, похороненный в Глауберге, мог сочетать политическое лидерство с религиозными обязанностями.

Внутри погребальной камеры археологи обнаружили впечатляющую коллекцию погребальных даров. Среди них были золотые украшения, тщательно изготовленное оружие и импортные предметы, указывающие на дальние торговые связи в Европе железного века.

Могила была частью большего комплекса с курганами, процессионными путями и укрепленными территориями, что свидетельствует о том, что Глауберг был важным церемониальным и политическим центром.

Фото: Public Domain

Радиоуглеродные тесты и сравнение артефактов позволили датировать захоронение примерно 480-450 годами до н. э. Эта фаза ознаменовала переход от традиций Гальштата к культурной системе Ла-Тен, когда кельтское искусство, властные структуры и представительство элиты стали более четко определенными.

Сегодня находки с этого места выставлены в Keltenwelt am Glauberg, где они продолжают формировать современное понимание кельтского лидерства в железном веке.

