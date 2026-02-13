Тисячі років історії: археологи розкопали древні поховання Ходжали

Упродовж останніх двох років дослідники проводили масштабну археологічну програму в районі Ходжали, Азербайджан. Робота була зосереджена на зборі матеріалів та стратиграфічних свідчень для переоцінки історичного розвитку Ходжали.

Проєкт був реалізований Інститутом археології та антропології Азербайджанської академії наук в археологічному комплексі Ходжали. Одним з центральних об'єктів дослідження був великий мусульманський некрополь площею понад два гектари, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Розкопки виявили 212 мусульманських могил, а попередні дослідження показали, що загальна кількість середньовічних поховань може перевищувати 2000. Розташування, структура та орієнтація могил загалом відповідали усталеним ісламським похоронним традиціям, включаючи орієнтацію на Мекку та прості конструкції могил без монументальних знаків.

Дослідники також зафіксували більш ранні шари заселення на цьому місці. У комплексі були виявлені кургани бронзової доби, які зазвичай асоціюються зі степовими культурами. Ці доісторичні споруди свідчать про те, що ритуальні та похоронні звичаї в Ходжали сягають тисячоліть.

Ключовою пам'яткою комплексу є Ходжалинський мусульманський мавзолей, датований XIII-XVIII століттями. Архітектурний аналіз показав, що він виконував не тільки функцію похоронної споруди, а й був релігійною та громадською пам'яткою.

Окрім цього мавзолею, археологи виявили ще чотири мавзолеї навколо Ходжали. Один з них був особливо добре збережений і, судячи з архітектурних особливостей та пов'язаних з ним знахідок, датується 1356–1357 роками.

За словами представників Азербайджанської академії наук, "дослідження підтверджує щільне заселення регіону мусульмансько-турецьким населенням між XIII і XVIII століттями. Знахідки мають на меті сприяти створенню археологічного парку та розвитку археологічного туризму в довгостроковій перспективі".

Матеріальна культура, типологія поховань та архітектурні залишки, знайдені в комплексі, відповідають більш широким закономірностям, відомим із середньовічного ісламського світу Південного Кавказу.

Важливо

Історичні записи спростовано: якими були останні миті життя крижаних мумій інків (фото)

Окрім академічної цінності, розкопки мають практичне значення. Зібрані докази можуть підтримати стратегії управління спадщиною та допомогти сформувати майбутні плани щодо збереження, туризму та освітніх ініціатив Ходжали.

Раніше Фокус писав про дослідження артефакту, який виявився древнім єгипетським інструментом. Він використовувався задовго до появи фараонів.

Також ми розповідали про знайдений в Англії рунічний меч. Цей артефакт, віком 1500 років, виявили на англосаксонському кладовищі в графстві Кент.