Таємна технологія Стародавнього Єгипту: цей інструмент з'явився раніше за фараонів (фото)

Невеликий інструмент із мідного сплаву, що зберігався в музейній колекції, виявився важливим древнім артефактом. Недавні дослідження показали, що жителі Верхнього Єгипту використовували механічно досконале лучкове свердло 5300 років тому.

Дослідження підтвердило, що цей предмет є найдавнішим відомим обертовим металевим свердлом із Стародавнього Єгипту і датується додинастичним періодом кінця четвертого тисячоліття до н. е. Це означає, що обертове свердління використовувалося за століття до появи перших фараонів, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Артефакт, знайдений на початку ХХ століття в могилі 3932 на кладовищі Бадарі у Верхньому Єгипті. зараз зберігається в Музеї археології та антропології Кембриджського університету. Поховання належало дорослому чоловікові, а сам інструмент є надзвичайно малим, його довжина становить 63 міліметри, а вага — близько 1,5 грама.

Коли археолог Гай Брантон уперше описав цей предмет у 1920-х роках, він назвав його "маленьким мідним шилом, обмотаним шкіряним ремінцем". Цей короткий опис призвів до того, що упродовж десятиліть цьому предмету приділяли мало уваги.

Більш ретельне дослідження за допомогою сучасних мікроскопічних методів виявило деталі, які раніше не були помічені. Дослідники виявили дрібні борозенки, закруглені краї зносу та невелику кривизну на робочому кінці, що відповідає повторюваним обертовим рухам, а не простому проколюванню або шкребкуванню. Ці сліди показали, що інструмент обертався під час використання.

Не менш важливим було збереження шести витків дуже крихкої шкіряної стрічки, яка все ще була обмотана навколо стрижня. Ця особливість надала прямі фізичні докази існування системи лучкового свердла, де шнур, прикріплений до лука, обмотується навколо стрижня свердла і рухається вперед-назад, створюючи швидке обертання.

Лучкові свердла добре відомі з пізніших періодів єгипетської історії, особливо під час Нового царства між 1550 і 1070 роками до н. е. Фото: Public Domain

Доктор Мартін Одлер, науковий співробітник Ньюкаслського університету і головний автор дослідження, пояснив більш широке значення таких інструментів, заявивши, що "за знаменитими кам'яними пам'ятниками та ювелірними виробами Єгипту стояли практичні, повсякденні технології, які рідко зберігаються в археологічних знахідках". Він додав, що свердла були необхідними для обробки дерева, виготовлення намистин і виробництва меблів.

Лучкові свердла добре відомі з пізніших періодів єгипетської історії, особливо під час Нового царства між 1550 і 1070 роками до н. е. На сценах з гробниць таких місць, як Луксор, показано ремісників, які використовують свердла, що приводяться в рух за допомогою лука, і збереглося кілька повних зразків того часу.

Незвичайність артефакту з Бадарі полягає в його віці. Свердло датується фазою Накада IID, що свідчить про те, що єгиптяни вже майже на дві тисячі років раніше, ніж це було підтверджено збереженими інструментами, оволоділи технологією високошвидкісного обертального свердління.

Аналіз матеріалів також виявив високий рівень знань у галузі виробництва металів. Портативний рентгенофлуоресцентний аналіз показав, що свердло було виготовлено з мідного сплаву, що містив миш'як і нікель, а також невелику кількість срібла і свинцю.

Співавтор дослідження Їржі Кмошек зазначив, що така суміш давала б більш твердий метал, ніж чиста мідь, і може свідчити про свідомий вибір складу сплаву. Вчений припустив, що це також може вказувати на існування далеких торгівельних мереж та ранніх металургійних зв'язків між Єгиптом і Східним Середземномор'ям.

Важливо

Рунічний меч віком 1500 років знайшли в Англії: артефакт вразив дослідників (фото)

Дослідження показує, як перегляд давно відомих музейних експонатів може змінити історичне розуміння. Один артефакт надав рідкісні докази про ранні методи металообробки та збереження органічних матеріалів з дуже давнього періоду.

Раніше Фокус писав про нове дослідження, яке доводить, що палеоінуїти підкорили Гренландію ще 4500 років тому. Вчені виявили одразу 15 стародавніх поселень.

Також ми розповідали про те, як вотивні дари часів Римської імперії символічно відображали жіночі та чоловічі гендерні ролі. Вчені дослідили 2500 артефактів та виявили незвичайну особливість.