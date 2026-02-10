Тайная технология Древнего Египта: этот инструмент появился раньше фараонов (фото)

Небольшой инструмент из медного сплава, хранившийся в музейной коллекции, оказался важным древним артефактом. Недавние исследования показали, что жители Верхнего Египта использовали механически совершенное лучковое сверло 5300 лет назад.

Исследование подтвердило, что этот предмет является древнейшим известным вращающимся металлическим сверлом из Древнего Египта и датируется додинастическим периодом конца четвертого тысячелетия до н. э. Это означает, что вращательное сверление использовалось за века до появления первых фараонов, пишет Arkeonews.

Артефакт, найденный в начале ХХ века в могиле 3932 на кладбище Бадари в Верхнем Египте. сейчас хранится в Музее археологии и антропологии Кембриджского университета. Захоронение принадлежало взрослому мужчине, а сам инструмент чрезвычайно мал, его длина составляет 63 миллиметра, а вес — около 1,5 грамма.

Когда археолог Гай Брантон впервые описал этот предмет в 1920-х годах, он назвал его "маленьким медным шилом, обмотанным кожаным ремешком". Это краткое описание привело к тому, что на протяжении десятилетий этому предмету уделяли мало внимания.

Более тщательное исследование с помощью современных микроскопических методов выявило детали, которые ранее не были замечены. Исследователи обнаружили мелкие бороздки, закругленные края износа и небольшую кривизну на рабочем конце, что соответствует повторяющимся вращательным движениям, а не простому прокалыванию или скребку. Эти следы показали, что инструмент вращался во время использования.

Не менее важным было сохранение шести витков очень хрупкой кожаной ленты, которая все еще была обмотана вокруг стержня. Эта особенность предоставила прямые физические доказательства существования системы лучкового сверла, где шнур, прикрепленный к луку, обматывается вокруг стержня сверла и движется вперед-назад, создавая быстрое вращение.

Лучковые сверла хорошо известны из более поздних периодов египетской истории, особенно во время Нового царства между 1550 и 1070 годами до н. э. Фото: Public Domain

Доктор Мартин Одлер, научный сотрудник Ньюкаслского университета и главный автор исследования, объяснил более широкое значение таких инструментов, заявив, что "за знаменитыми каменными памятниками и ювелирными изделиями Египта стояли практические, повседневные технологии, которые редко сохраняются в археологических находках". Он добавил, что сверла были необходимы для обработки дерева, изготовления бусин и производства мебели.

Лучковые сверла хорошо известны из более поздних периодов египетской истории, особенно во время Нового царства между 1550 и 1070 годами до н. э. На сценах из гробниц таких мест, как Луксор, показаны ремесленники, использующие сверла, приводимые в движение с помощью лука, и сохранилось несколько полных образцов того времени.

Необычность артефакта из Бадари заключается в его возрасте. Сверло датируется фазой Накада IID, что свидетельствует о том, что египтяне уже почти на две тысячи лет раньше, чем это было подтверждено сохранившимися инструментами, овладели технологией высокоскоростного вращательного сверления.

Анализ материалов также выявил высокий уровень знаний в области производства металлов. Портативный рентгенофлуоресцентный анализ показал, что сверло было изготовлено из медного сплава, содержащего мышьяк и никель, а также небольшое количество серебра и свинца.

Соавтор исследования Иржи Кмошек отметил, что такая смесь давала бы более твердый металл, чем чистая медь, и может свидетельствовать о сознательном выборе состава сплава. Ученый предположил, что это также может указывать на существование дальних торговых сетей и ранних металлургических связей между Египтом и Восточным Средиземноморьем.

Исследование показывает, как просмотр давно известных музейных экспонатов может изменить историческое понимание. Один артефакт предоставил редкие доказательства о ранних методах металлообработки и сохранения органических материалов из очень древнего периода.

